Desde el 26 de junio del 2020 Lisandro Cabral está detenido. Fue imputado como sospechoso de haber asesinado a su pareja Verónica Soulé prendiéndola fuego con alcohol en Casas, provincia de Santa Fe.

"Mi hija, con el 88% del cuerpo quemado, tras agonizar una semana fallece el 23 de marzo del 2020", relata cronica.com.ar, Graciela Ríos la mamá de la víctima, quien no ve a sus nietos que quedaron con la abuela paterna.

El lunes comienza el juicio a Cabral en San Jorge. El imputado dijo que ella se había quemado sola y que él intentó salvarla.

La familia y vecinos de Verónica aseguraron que Cabral ejercía violencia contra ella desde hacía años.

"Vamos a estar ahí. Hay que estar aunque no se fácil", sostiene Graciela, quien estará frente al acusado por primera vez después del crimen. "Eso es lo que me aterroriza, verle la cara a ese psicópata", afirma.



"Nada me va a devolver a mi hija pero quiero que se haga Justicia. Por eso lucho día a día para que ella pueda descansar en paz", dice la mamá a quien le toca declarar el 9 de agosto. Su testimonio es muy importante porque fue quien habló con su hija mientras agonizaba.

No puede ver a sus nietos que hoy tienen 13 y 11 años. "A mis nietos, ellos se los llevaron ese mismo día que él prende fuego a mi hija. Les llenaron la cabeza en contra nuestra", aseguró la abuela materna integrante de la organización Familiares Atravesados por el Femicidio.

Uno de los tantos reclamos de la familia buscando Justicia

"Los chicos siguen con los padres del femicida y yo sin poder verlos ni disfrutarlos. Se me hace tan difícil todo", afirma Graciela que dice seguir "si sin ninguna novedad" del Juzgado de Familia.

La mujer confía en Cabral va a ser condenado y eso cambiá la situación con respecto a sus nietos. "Eso espero eso va a ser una bendición poder ver a mis nietos. Los que mi hija tanto amaba. Ella hizo todo por ellos ", asegura.

"Si confio en Dio , en que se va hacer Justicia. Me siento bien porque mi hija me manda fuerza porque no es fácil de llevar todo esto adelante", sostiene Graciela.

Cabral está acusado de homicidio calificado agravado por el vínculo. Aunque la mecánica de cómo ocurrieron los hechos aún no está establecida, los indicios que se colectaron apuntan a Cabral, quien mantenía una relación abusiva con Verónica.