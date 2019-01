La Justicia de Jujuy investiga el caso. (Captura)

Un mujer grabó una brutal paliza que le propinó a su hijo de tres años en una vivienda situada en La Quiaca, Jujuy. Tras la viralización del video, la Justicia inició una investigación.

La acusada fue identificada como N.R. Martínez, a quien se la ve maltratando cruelmente a su hijo de 3 años mientras ella misma graba la terrible situación. El hecho habría ocurrido en mayo pero las imágenes se dieron a conocer este viernes.

En el archivo se escucha a la agresora cuestionarle al nene: "¿Vas a defender a esa gorda sucia? Con esa sucia se va, a vos no te quiere. A vos nadie te quiere. No me voy a tranquilizar porque es tu culpa".

Tras la viralización del video, el fiscal Gustavo Arraya inició una investigación de oficio y ordenó la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.

La madre del pequeño le envió las imágenes a su pareja y la novia actual de su ex decidió difundirlo. Vecinos de La Quiaca se presentaron en el domicilio de la acusada para escracharla.