Fátima es puro dolor de madre. Apenas si puede hablar. Pero quiere hacerlo porque sabe que su lucha y la de Matías, su marido, serán vitales para que se haga justicia con Ciro Galván, el nene de de tres años asesinado el jueves por la tarde en Dock Sud por un sujeto que escapó a alta velocidad tras atropellarlo y dejarlo tirado.

En diálogo con Crónica HD, la mujer contó qué sintió cuando se cruzó con el presunto asesino de su hijo en la comisaría: "Estaba parada afuera con sus dos hijos diciendo que le habían robado la camioneta. Dos criaturitas. La Policía me llevó a un costado, me corrió cuando me estaba acercando a él. Yo venía de declarar por la muerte de mi hijo y él estaba afuera".

El siniestro que terminó con la vida del nene se produjo en horas de la tarde del jueves en Nicolás Avellaneda al 2300. "Ciro estaba jugando enfrente, donde hay como un descampado. El quería jugar un rato porque nunca salimos. Estuvo jugando un rato y se quería lavar las manos. Tironeó de mi mano y se soltó. Se quería lavar las manos, me soltó y corrió", contó como pudo la mujer.

Ciro Galván, el nene de 3 años que falleció tras ser atropellado en Dock Sud.

Lo que siguió, según se puede ver en las imágenes dadas a conocer que surgieron de las cámaras de seguridad, es a un Fiat Palio Ventura gris pasando a toda velocidad y embistiendo al chico. El conductor, en lugar de frenar y bajarse del vehículo para intentar socorrer a la víctima, se dio a la fuga.

Luego, se ve cómo Fátima toma en brazos a su hijo y con el auxilio de vecinos que presenciaron todo el aberrante suceso, intentan reanimarlo. Ciro fue trasladado inmediatamente al Hospital Fiorito en un auto particular, donde falleció por la gravedad de las heridas.

.

"Se contradice. Dice que le robaron el coche, después no. Es él. Escaparon porque son delincuentes. Quiero que el asesino de mi hijo pague por lo que hizo. Que diga la verdad y que se haga justicia", expresó.

Fátima también expresó que la mujer del acusado, de quien trascendió que trabaja como maestra jardinera, lo quiso encubrir y agregó que ambos son del barrio . "Es una calle donde siempre hay muchos chicos afuera, nunca quiso frenar, siguió más fuerte, casi atropella a una mujer en la esquina" relató la mamá del nene fallecido.

Tal como le contó a Crónica HD la mujer, mientras la Policía investigaba lo que había sucedido con el nene, un hombre se presentó a las 18 del jueves en la comisaría de Dock Sud, para denunciar el robo de su vehículo y los datos del rodado eran coincidente con el que buscaba la policía por el siniestro vial.

El vehículo que fue denunciado como robado y luego apareció totalmente limpio.

Poco después, el auto apareció abandonado en Ayolas y Mazzini, también en Sud. Se hallaba totalmente limpio tanto en el interior como la parte externa, por lo que fue secuestrado para poder peritarlo. A partir de estos datos, los investigadores comenzaron a analizar la denuncia de las presuntas víctimas del robo y descubrieron inconsistencias en el tiempo y el lugar, sobre todo en el lapso entre el robo y la denuncia.

Además, cuando hallaron el vehículo le pidieron una copia de la llave al denunciante y entregó la original. Con estos datos, la Policía consultó a la fiscal María Alejandra Olmos Coronel, a cargo de la UFI Nº 1 de Avellaneda, quien dispuso la aprehensión de los sospechosos.

.

Al notificarla de la causa, la mujer de 29 años se arrepintió y contó que ella iba de acompañante cuando atropellaron al niño, y que el hombre que conducía no vio en ningún momento al menor cuando cruzó la calle.

Luego, le confesó a la fiscal que se fugaron del lugar por temor y porque no tenía seguro automotor, aunque luego se supo que el conductor además tenía antecedentes penales por otros delitos.

Fátima, la mamá de Ciro, en Crónica HD

.