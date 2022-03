Una triatlonista de 50 años, que circulaba en su bicicleta por la autopista del Oeste, a la altura del partido bonaerense de Moreno, murió atropellada por un conductor borracho de 25 años a bordo de un auto de alta gama. "No podemos creer lo que ocurrió, ella era muy cuidadosa con su seguridad", dijeron a Crónica HD amigos de la mujer, quien era madre de tres chicos de 18, 15 y 12 años.

El choque que terminó con la vida de Verónica Ultra ocurrió cerca de las 7 de este domingo en la bajaba de la autopista del Oeste, a la altura de la Ruta Provincial 23, en la zona oeste del conurbano bonaerense.

.

Fuentes policiales informaron que la mujer circulaba con su bicicleta cuando fue embestida desde atrás por un Audi A5 blanco conducido por Mariano Giménez, quien iba junto a un acompañante, ambos alcoholizados, según indicaron los resultados de los test realizados tras el siniestro vial.

Giménez quedó detenido por “homicidio culposo agravado por conducción imprudente”, en una causa que investiga el fiscal Gabriel López de la UFI N°8 del departamento judicial Moreno-General Rodríguez.

Ultra, que entrenaba para correr un triatlón, fue trasladada en estado crítico al Hospital Luciano Vega, donde falleció unas horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Amigos de Verónica, la víctima, exigieron justicia (Crónica HD).

Crónica HD dialogó con integrantes del equipo deportivo Triforrest, con el que entrenaba la mujer, que la recordaron como "excelente mamá y amiga". "Ella subió a la autopista por robos, ella era muy cuidadosa con su seguridad", explicó uno de sus compañeros. Respecto al conductor, dijo que "intentó escapar pero un policía de civil venía atrás, vio el choque y lo detuvo".

"Ella siempre me sonreía y tiraba el grupo para adelante. No tengo palabras, no caigo. Vero era un faro en mi deporte, me ayudaba muchisímo", lamentó una amiga conmocionada.

.

Este nuevo asesinato recuerda al caso de de Marcela Bimonte, que murió atropellada el domingo 2 de enero a la mañana, cuando circulaba por la bicisenda de la avenida Figueroa Alcorta en los Bosques de Palermo y fue embestida por un Ford Focus rojo que circulaba a alta velocidad.