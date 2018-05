Se conocieron nuevos audios del grupo comando que atacó la comisaría de San Justo. Mientras tanto, la sargento Rocío Villarreal que recibió dos disparos y declaró no sentir sus piernas, aún pelea por su vida en una clínica de Villa Crespo.



Los integrantes de la banda delictiva habían intentado rescatar a Leandro Aranda, un delincuente vinculado al narcotráfico.



Con los nuevos fragmentos, se pudo registrar cómo prepararon los vehículos, las armas, herramientas, morfina y la logística para realizar el ataque. El material enseñó cómo los delincuentes estaban dispuestos a matar a quien se cruce en su camino y llevar la situación hasta las últimas consecuencias.



El primer audio



Un sujeto le avisó a otro que intentara conseguir morfina y así poder llevar a cabo el acto sin dolores. Luego, le advirtió sobre la cantidad indispensable para llevar a cabo el acto. "Necesitamos otro más. Sí o sí tenemos que ser cuatro para entrar. Porque si no se nos va a complicar. Si no se tiene que tirar un tiro, joya. Y si los tenemos que matar a todos, los vamos a matar", avisó.

Y añadió: "Avisame que voy a buscar eso que vos tenés (Aranda) y ya lo sacamos de ahí. Eso va a ser para la madrugada".



Segundo audio



En esta oportunidad, se conoció como realizaron los preparativos para dar el golpe y la posibilidad de que le prestaran un vehículo para llevar a cabo el rescate. Además, un sujeto le pidió un arma y limar los últimos puntos antes del ataque a otro.



"Por qué no me prestás la Fox y voy con la piba a rescatar a este. De paso, me prestás la pistola de la semana pasada. Me prestás un par de pistolas, un par de cargadores y compramos una caja de balas. Ya tengo todo armado, no necesito más nada", explicó.



Tercer audio



El grupo comando ultimó los detalles antes de dar el golpe. "Tres y media yo quiero estar ahí. Ya tenemos todo", dijo uno de los malvivientes.



"Decile que se rescate las chapas, así se puede ir tranquilo, porque los pibes se quieren ir con los autos de ahí, pero ni da con los autos de ahí", planificó y remarcó que el escape debe realizarse en autos distintos.