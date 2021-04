El diputado nacional, Eduardo Cáceres, participó de la marcha "Todos con Franco", en apoyo al papá sanjuanino que pide ante la Justicia que su ex pareja no aborte y le reconozcan su derecho como padre. Al respecto, el legislador reclamó que el Congreso de la Nación trate el proyecto de "Ley Alejo", que busca la igualdad entre hombres y mujeres.

Cáceres señaló que en el proyecto de "Ley Alejo", que impulsa en el Congreso de la Nación, incluyó la tipificación de “Violencia Sexual” como cualquier acción que implique la vulneración en el hombre del derecho a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Es decir, no sólo contempló el caso de Franco, por su derecho parental, sino también por ejemplo, los casos de mujeres que, sin el consentimiento de su pareja, se han implantado óvulos. "Se trata de que ambos sean escuchados y considerados personas con derechos", explicó Cáceres.

“No podemos desconocer que existen abusos a las conquistas legales que alcanzó el feminismo tras años de luchas genuinas y que todos acompañamos”, expuso Cáceres y agregó: "Los hombres también sufrimos violencia, pero al Estado pareciera que no le importa y se busca generar una visión ideológica enfrentando a la sociedad de manera totalitaria, a contramano de una sociedad evolucionada que proclama la igualdad", dijo el diputado de Juntos por el Cambio y destacó como ejemplos la violencia física, psicológica, financiera, económica y de impedimento de contacto con los hijos en materia de divorcios o separaciones y falsas denuncias.

Este flagelo cotidiano, que afecta a miles de familias, porque no solo lo sufre el varón sino también las madres, abuelas, hermanas y nuevas parejas de las víctimas y, por sobre todo, los niños, a quienes se les deja secuelas irreparables, quedó reflejado en la nutrida marcha que se llevó a cabo ayer a la tarde en la Plaza 25 de Mayo, que concentró a un centenar de sanjuaninos.

A nivel nacional, p or primera vez la fundación "Ayudar y Crecer" realizó un relevamiento de los casos de violencia contra los hombres que aparecen –tímidamente –en medios locales y arrojó cifras impactantes: Se conocieron 34 víctimas varones en los últimos 58 días en manos de sus parejas o ex que los apuñalaron, golpearon, hostigaron, los prendieron fuego o les dispararon "No podemos criminalizar presumiendo que la violencia está en el ADN masculino, la violencia no tiene género", resaltó Cáceres.

Además, hizo un llamado a la Justicia para que cuando un hombre sea denunciado, se lo investigue buscando la verdad y no se vulnere la presunción de inocencia por ser varón, o porque el juez tenga miedo a ser escrachado."No significa restarle derechos a la mujer, incluso en el recorrido hacia la igualdad protegemos a muchas mujeres, porque, por ejemplo, cuando una mujer realiza una falsa denuncia le quita tiempo y recursos judiciales a otra mujer que verdaderamente lo necesita", expresó Cáceres y remarcó la importancia de que los varones se animen a denunciar, al igual que las mujeres.

Según el estudio realizado por las investigadoras del CONICET Antonella Bobbio y Karin Arbach, en promedio el 34% de las mujeres y el 22% de los varones habían agredido físicamente a sus parejas en el último año de relación. A esto se suma el aporte de Marta Albarracín, ex directora de proyectos de ese mismo organismo, que resaltó que en el marco de los conflictos post-divorcios, 2 de cada 3 denuncias contra padres por abuso sexual resultan falsas, mientras que la investigación Partner Abuse State of Knowledge Project demostró también que existe paridad en las tasas para hombres y mujeres tanto como agente activo como pasivo del abuso, y por eso se recomienda reconocer también a las víctimas masculinas.

