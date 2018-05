Una enfermera fue asesinada a puñaladas en su casa de la localidad cordobesa de Las Perdices y por el femicidio, detuvieron a su ex marido quien se suicidó en la sede policial en la que estaba alojado.

Todo comenzó esta mañana en una vivienda de dicha localidad, ubicada a unos 187 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital, donde residía la víctima, Mariela de las Mercedes Jaimez, quien era madre de dos chicos.

Fuentes policiales informaron que a los vecinos les llamó la atención ver estacionado frente a la casa de la mujer, el auto de Julio Medina, el ex marido de Jaimez, ya que ambos estaban distanciados.



Cuando los efectivos se trasladaron hasta el domicilio hallaron a la enfermera de 50 años asesinada a puñaladas y a Medina en el interior del inmueble, por lo que apresaron al hombre.

Horas más tarde, el supuesto homicida, que había quedado alojado en la comisaría local, se ahorcó dentro de su celda.

Por su parte, el intendente de Las Perdices, Víctor Falvo, dijo a la prensa que no había antecedentes de violencia en la ex pareja y agregó que no recuerda que en dicha localidad haya ocurrido antes un hecho de estas características.

La causa quedó a cargo de la fiscal de segundo turno de Villa María, Silvia Maldonado.



El femicidio de Jaimez, conocida por sus vecinos por su trabajo como enfermera, generó consternación en Las Perdices, donde residen unos 5.000 habitantes.