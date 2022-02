Eran intimos amigos y compartían el lugar de trabajo. Pero por dinero uno mató al otro.

Un tribunal de La Matanza condenó en un juicio abreviado a 11 años de prisión a Jorge Ramón "Chicho" Canteros, de 35 años, por el asesinato de un compañero de trabajo que también era prestamista y al que le debía 150.000 pesos en Virrey del Pino.



El condenado el 28 de julio ejecutó de un balazo en la cara a Eduardo José Sánchez, de 36, cuyo cadáver apareció un día después en un terreno ubicado en Gelly y Ciudadela. El abogado de la familia de la víctima Hugo Lopez Carribero presentó a la apelación porque quieren que vaya a juicio y se pida la prisión perpetua.

.

"Hoy presentamos el recurso de Casacion. La familila quiere la prisión perpetua", dice el abogado a Cronica.com.ar y agrega: "lo mató a atraición, no le dio la posibilidad de defenderse. Le dio un tiro en la cabeza abusando de su amistad. La víctima nunca pensó que el amigo íntimo lo iba a matar. No se pudo defender. Fue un crimen a con alevosía, que establece la pena de prisión perpetua", explica el abogado.

"La familia no quiere salir de la casa. Mi pidieron que busque un detective privado para ver si lo hizo solo o con otras personas. Primero vamos a agotar la via contra este hombre para que le den perpetua y después iremos por otros responsables o cómplices", sostiene y agrega que "el condenado nunca se comunico con la familia. Lo conocían pero no tenian un relación estrecha"

Pero que haya sido un juicio abreviado presenta dificultaades a la hora de apelar. "Para el acuerdo nos llamaron. Pero lo que pasa es que lo que la ley dice es que lo que propone el particular danmificado, en este caso la mamá del muerto, no es vinculante para el Tribunal. Estamos poniendo en el recurso que esto nos limita el acceso a la administración de justicia. Es decir por un lado nos aceptan, pero por otro nos dicen hasta acá llegas. Afecta el derecho a la administración de justicia contemplado en la Constitución nacional", explica el abogado.

El recurso presentado hoy por el abogado de la familia de la víctima.

"En el juicio abreviado la víctima no tiene voz y voto, por eso solicitamos la inconstutucionalidad, lo que nos limita a pedir un jucio oral donde queremos pedir la prisión perpetua", afirma Lopez Carribero.

.

La condena fue dictada por el, integrante del Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza, luego del acuerdo obtenido entre la fiscalía y la defensa.