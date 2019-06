Un hombre de 34 años mató de un disparo de escopeta a su ex mujer, de 29, delante de sus dos hijos y luego se suicidó en una vivienda del barrio La Loma, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe.



Según informaron los pesquisas policiales, la víctima se llamaba Rocío Serrano, mientras que su ex pareja fue identificado como Alberto Vilella.



Las fuentes informaron que Vilella llegó poco antes de la medianoche del lunes a una casa ubicada en Pasaje Público y Espora, donde Serrano vivía con los dos hijos de la pareja, de 2 y 9 años.



Tras romper la puerta, el hombre armado con una escopeta calibre 12 increpó en duros términos a su ex esposa y, posteriormente, le efectuó un disparo desde corta distancia que habría ingresado por la nuca.



Luego, Vilella se quitó la vida al dispararse con la misma arma en la zona craneana.



Las primeras investigaciones dan cuenta que la pareja se había separado recientemente debido a episodios de violencia de género, y que Vilella tenía una orden de restricción.



Los mismos voceros señalaron que el hombre estaba residiendo desde hacía tres o cuatro días en la casa de sus padres, situada a unas cinco cuadras de la que antes había habitado con su familia.



Los cadáveres fueron hallados por un hermano de Serrano, quien de inmediato convocó a la policía, que a su vez dio aviso a la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Ana Laura Gioria.