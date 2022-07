"Me la mataron en mis brazos y delante de mi hijo de 7 años", dijo Leonardo Cisnernos, esposo de Irma Vera, la mujer que fue asesinada hace una semana, por la familia de su vecino, en el barrio La Colonia, situado en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo. Aunque en un inicio trascendió que el origen del conflicto había sido por una presunta disputa por un perro pitbull, Cisneros sostuvo que el verdadero motivo es que "se quieren quedar con todos los terrenos".

Cuál fue el origen del conflicto que terminó en asesinato

Leonardo se dedica a la albañileria. El viernes pasado, alrededor de las siete y veinte de la noche, se bajó del colectivo en la parada, y caminó hasta el kiosco que está a situado a unos 30 metros de la parada para comprarle unas cartas a su nene.

"Estaban esperando que yo me baje del colectivo, ahí me empiezan a seguir. A la cuadra y media uno de ellos me pone un cuchillo en el cuello y me amenaza de muerte", relató Leonardo, quien contó que lo siguieron hasta que llegó a su casa, donde lo esperaba su esposa.

Al llegar, el vecino de apellido Ovejero le grita al resto de sus familiares: "Trae los fierros". En ese contexto, Leonardo no alcanza a decirle a su esposa "que deje todo lo que estaba haciendo para ir a la comisaria", cuando cuatro mujeres la rodearon a Irma mientras abría el portón "y le empezaron a dar golpes de puño".

"Esta vez no nos dieron tiempo", sollozó Leonardo.

En cuanto logró sacar a su esposa desvanecida del grupo de agresoras, una de ella se acercó y le dio otro golpe en la cara. "Ahí le dice matalos, y el vecino disparó", expresó Leonardo. Se estima que habrían sido entre dos o tres balazos, de los cuales uno impactó en el corazón de la víctima.

En ese instante, Leonardo junto a su hijo de 7 años, quien fue testigo de toda la violenta escena, la cargaron en el auto a Irma y la trasladaron al hospital de Moreno.

"M hijo pedía ayuda, y le pedía que aguante,- mami aguanta que ya llegamos-le decía", contó Leonardo. Sin embargo, los médicos nada pudieron hacer para salvarle la vida.

"Me la mataron en mis brazos y delante de mis hijo", expresó. Hasta el momento solo hay un detenido, de apellido Ovejero, quien se negó a declarar.

La causa fue caratulada como "femicidio" al considerar que los asesinos la mataron “por su condición de mujer”, y está en manos de Claudio Oviedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial Morón.

Sin embargo, Leonardo responsabiliza la Justicia por lo sucedido, y sostiene que el desenlace fatal "se podría haber evitado". Es que los asesinos de Irma, un mes atrás le habían jurado venganza.

Es por eso que el pasado 13 de junio Leonardo y su esposa habían hecho la denuncia en la comisaría de Mariano Acosta, la cual está en manos de la fiscalía N°2 por las amenazas que habían recibido de parte de la familia Ovejero. Es que ese día, cuando Irma abrió el portón de su casa, su perra pitbull se escapó y agredió a uno de los perros de su vecino. Por ese motivo, Ovejero, le dio "una piña en la cara a la perra pitbull".

"Al otro día el vecino me llamó y me dijo que se había quebrado la mano cuando le dio el golpe a mi perra, entonces me exigía plata. Como yo me negué, sacó una escopeta y me empezó a atacar, llamó a todos los hermanos y vinieron armados con un fusil FAL y escopetas. Eran veinte personas armadas", relató.

Reclamo de Justicia por Irma

Por el asesinato de Irma, hasta el momento solo hay un detenido. Leonardo niega que la muerte de su esposa haya sido por el ataque del perro y sostiene que la causa es mucho mayor.

"Ellos tienen nueve terrenos en la cuadra, y se quieren quedar con todos. Hay dos cuadras que están prácticamente tomadas, por ellos", remarcó.

Leonardo y su hijo, tuvieron que abandonar el barrio porque están bajo amenaza de muerte, al igual que la testigo que declaró en la causa.

"Nosotros tenemos que estar huyendo de ellos, mientras que ellos andan tranquilos por Moreno", sentenció.

En medio de la difícil y triste situación que atraviesa Leonardo, quien está viviendo "de lo que tiene en el bolsillo", pide colaboración a todos aquellos que lo puedan ayudar.

No obstante, este sábado a las 17 horas van a hacer un corte en el puente Cascallares, para pedir Justicia por Irma.