Juan. Desconsolado por el crimen de su esposa. (Captura TV)



Una mujer de 39 años, identificada como María Caccone, fue salvajemente asesinada de un tiro en el cuello cuando tres motochorros la asaltaron mientras viajaba en un remís para depositar 40 mil pesos en un banco en la localidad bonaerense de San Justo. El conductor del auto, Juan Marcelo Rearte, de 44 años, fue herido de un disparo.



Tras el trágico crimen, el esposo de Caccone dialogó con los medios y relató los hechos vividos en las últimas horas:



"Ya no voy a poder tener a mis esposa, la amaba tanto... Formamos una familia hermosa, ya no la vamos a tener más, tenemos dos hijos, Joaquin y Alejo", dijo Juan a los periodistas, en la puerta de la casa de sus padres.



"Quería decirle que la amaba, que la voy a extañar mucho, que ya la estoy extrañando, sus besos, su amor, yo no quiero despiedirme con ella así", continuó, desolado, el marido de Caccone.