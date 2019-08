Tras la exclusiva publicación de Crónica.com.ar sobre la violación en "manada" de tres jóvenes a una chica de 14 años, en una vivienda de la localidad bonaerense de José C. Paz, a quien le dieron de tomar un cóctel de bebidas alcohólicas que contenía burundanga, los padres de la víctima dialograron con Crónica HD sobre lo ocurrido y las últimas novedades del caso.

Leonel Aquino, padre de la chica, dijo: "La nena está tranquila, sedada con medicamentos y por eso está durmiendo mucho. No se siente bien con lo que le pasó. El fiscal recién va a tomar el caso la semana que viene pero estos sujetos están sueltos como si nada en la calle haciendo lo que quieren, y pueden hacerle a cualquiera lo que hicieron con mi hija".

Respecto a la "supuesta confesión" por Whatsapp, el hombre agregó: "Hay varios audios en los cuales esta gente habla de lo sucedido, y el problema es que esta gente está amenazando a mi familia, y tengo miedo porque mi hija vive con sus abuelos pero tengo otros hijos que viven conmigo y la amenaza es por redes sociales diciendo que van a entrar a mi casa. No tiene que ser así, tienen que ir presos, no puedo dormir y me siento mal, la gente me dice que vayamos a romper todo pero no quiero llegar a eso, porque sé que en las casas donde viven estos chicos hay nenes chiquitos".

Consultado sobre qué recuerda su hija de ese momento, Lionel argumentó: "No se acuerda mucho, estuvo inconciente pero sintió que la estaban agarrando y después se vio en el piso con los pantalones bajos, y ahí la encontraron otros chicos. Yo me enteré por lo que dijeron los chicos, que hicieron ronda y abusaron de ella".

El hombre angustiado sostuvo además : "A dos chicos los conozco porque son del barrio, uno vive a la vuelta de mi casa y otro a cuatro cuadras, y le tercero parece que vive a diez cuadras, es decir toda gente de la zona. La edades son 19, 18 y 16 años y no conocían a mi hija, sino esto no lo hacían".