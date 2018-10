En la localidad bonaerense de Presidente Perón, el pasado sábado cuatro delincuentes a caballo asesinaron aun joven de 18 años, que volvía de una fiesta de egresados.Fue en una plaza que los malvivientes primero aplastaron a la víctima con un caballo y después la masacraron a rebencazos. Minutos después los hampones lo desvalijaron y se dieron a la fuga, siendo aun intensamente buscados.Tras los hechos y en diálogo con, la mamá del joven asesinado brindó detalles del caso. "Mi hijo venía de una fiesta de egresados y esta gente le quería robar. Gente a caballo y gente a pie también. Y bueno fue golpeado salvajemente. A palazos y a rebencazos. Murió por los golpes"."Hay una chica que testificó y estoy tratando de ponerme en contacto con ella. Para que me cuenta bien que pasó. También había otra señora que testificó" dijo Mónica y agregó "hay cámaras en el lugar pero la policía dice que no se ve bien, pero son todas cámaras nuevas como no se va a ver bien".Más tarde, confirmó que se sabe quienes son los responsables: "Los Rajoy, la banda de los Rajoy nombrada acá en Guernica, pero lo que yo no se qué personas son porque es muy grande la familia, no sé en detalle quiénes son".