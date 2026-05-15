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Lunes, 18 de mayo de 2026

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CINEMATOGRÁFICO SUCESO

Impactantes detalles: dos ladrones armados y a caballo robaron en un kiosco

El caso ocurrió en la zona sur del territorio bonaerense y los investigadores policiales buscan a los delincuentes.

Fernando Vázquez

Dos ladrones armados y a caballo perpetraron un asalto en un kiosco, oportunidad en la que robaron dinero y mercaderías. El suceso, digno del Far West, se registró en el sur de la Provincia de Buenos Aires y los malvivientes, que lograron fugar, son buscados por los pesquisas policiales.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo cuando los hampones, que portaban armas de fuego, ingresaron, en un equino, al negocio, situado en el cruce de 21 y 36.

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Según agregaron los informantes, los delincuentes amenazaron a las personas que se hallaban en el comercio y, de inmediato, se apoderaron de los objetos de valor.

Trascendió que los sujetos huyeron en el animal y sus movimientos quedaron grabados por las cámaras de vigilancia instaladas en ese vecindario.

Procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Miramar realizan diferentes procedimientos en la zona con el objetivo de apresar a los implicados.

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