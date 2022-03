"Mi hermano es el asesino y se podría haber evitado", aseguró Paola, hija de Graciela Nélida Lavergne, de 63 años, asesinada a golpes en su casa del partido bonaerense de Tres de Febrero y familiar del principal sospechoso del crimen, quien padece esquizofrenia. En diálogo con Crónica HD, detalló cómo fueron los días previos antes del crimen.

El asesinato ocurrió el viernes en el domicilio ubicado en Berlín al 2300, en la localidad de Remedios de Escalada de San Martín, en ese del noroeste del conurbano, adonde efectivos acudieron tras un llamado al 911 que alertó acerca de una persona golpeada en el interior.

Voceros judiciales informaron que en la casa encontraron a Lavergne tendida en el césped de un patio interno, con un corte profundo y sangre en la cabeza. De inmediato convocaron a una ambulancia del SAME y un profesional constató el fallecimiento de la mujer.

En la casa también estaba el hijo de la víctima, de nombre Mauro, de 30 años, con manchas de sangre en su pierna izquierda y visiblemente alterado, tras lo cual los uniformados lograron reducirlo y lo aprehendieron como principal sospechoso del crimen.

Ante ese estado, decidieron trasladarlo al hospital Bocalandro de Loma Hermosa y posteriormente determinaron que el hombre padecía de esquizofrenia y que incluso había estado internado en clínicas psiquiátricas, informaron fuentes judiciales.

"El martes pasado, llamé al 911 y le pusieron una inyección a mi hermano. Él estaba violento con mi mamá desde hace varios días, el patrullero me dijo que ellos no podían hacer nada, que tenía que acercarme a la fiscalía", contó esta mañana Paola, hija de la víctima y hermana del acusado, sobre los días previos al crimen.

Según relató a Crónica HD, radicó la denuncia en la Fiscalía N°3 de San Martín, donde le dieron un formulario para el traslado de su hermano, y luego acudió a la Comisaría N°11 para tomarle declaración. "Todavía estoy esperando, nunca vinieron a buscar a Mauro", cuestionó.

Respecto a su hermano, indicó que "padece esquizofrenia desde chiquito" y que pasó por varias clínicas psiquiátricas. Entre los vecinos, detalló, era conocido como "El loco del machete" por merodear por el barrio con esa arma.

"Estaba internado pero una médica le dio permiso para venir a la casa porque cumplía años. Después, él no quería volver, no tenía medicación y pasó esto", dijo. Y continuó: "Mi mamá sabía que mi hermano la iba a matar. Era una muerte anunciada. Me decía que él le pegaba. Hay muchas llamadas al 911 para avisar que él estaba así. Ella ya dejó todo para que la cremen porque sabía que la iba a matar esta semana."

En ese sentido, pidió ayuda para su hermano: "Está enfermo, quiero que lo dejen en un lugar donde esté un poco mejor, es lo que mi mamá hubiese querido. No tengo rencor."

En la escena del crimen, los policías secuestraron un trozo de madera en forma de punta con sangre, por lo que sospechan que puede ser el elemento con el cual atacó a la víctima.



Interviene en la causa el fiscal Fabricio Iovine, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de San Martín, quien aguardaba el resultado de la operación de autopsia al cuerpo de Lavergne.