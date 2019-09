Trabajadores de Tránsito del gobierno de la Ciudad se autoconvocaron en el Obelisco por la muerte de Choque'>Cinthia Choque y las heridas sufridas por al agente Santiago Siciliano, ambos atropellados por el periodista Eugenio Veppo en el barrio porteño de Palermo durante un control vehicular.

Una de las personas que estuvo presente en la marcha fue Rocío, la novia de Santiago, que también se desempeña como inspectora.

Los inspectores de tránsito, reclamando por mayores medidas de seguridad (Rubén Paredes-Diario Crónica).

"Santiago está muy grave y se está recuperando. Está muy desfigurado, tenemos que esperar, porque tenía dos coágulos en el cerebro del golpe que tenía. Son horas decisivas y puede presentar alguna complicación como no la puede haber", comenzó diciendo la pareja del oficial embestido a Crónica HD.

Con respecto a la actitud del productor de TV, responsable del accidente, remarcó que "es un cagón que no paró. No sé si estaba drogado o no, pero eso de abandonar es de cobarde. Entiendo que te podés asustar, pero no ayudar a una persona no lo comprendo".

"Hay muchas irregularidades e imprudencias. Todo el tiempo está por pasar algo, y si no sucede es de casualidad. Hoy nos encontramos con esto", sostuvo en alusión a los recurrentes hechos que sufren.

"A Cinthía no la conocía, pero siento miedo, lo que le pasó a ella es horrible y no quisiera que le pase a Santi, que tiene un nene chiquito que lo ama y lo adora", reflexionó Roció, quien rompió en llanto cuando habló de Gian, el hijo de su pareja. "Tiene 8 años, no es hijo mío, pero yo lo estaba cuidando. Le pude explicar todo pero muy por arriba, es muy chico. Me da mucha pena porque él estaba enojado cuando le conté y decía 'maldito borracho' por la persona que lo atropelló. Gian ahora necesita a la madre para que le de contención", concluyó.