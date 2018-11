La autopsia preliminar realizada al militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular ( CTEP) Rodolfo Orellana determinó que murió por un impacto de bala tal como denunciaban sus compañeros de militancia.

"La autopsia preliminar determina el ingreso de un proyectil de arma de fuego por la zona del omóplato, en la espalda y con salida por la zona facial a la altura de la nariz", indicó el procurador bonaerense, Julio Conte Grand.

Ante el informe, el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, no descartó "un mal accionar policial". "Esta autopsia no puede determinar el calibre del proyectil porque no quedó dentro" del cuerpo", agregó el funcionario con el fin de intentar determinar si salió de un arma policial.

Orellana fue asesinado el jueves en medio de disturbios en una toma de tierras en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza. La organización social responsabilizó a la Policía provincial por el hecho.

La fuerza de seguridad sin embargo, había asegurado que "no fue una bala" lo que mató al hombre de 36 años, algo sustentado por el informe médico del cadáver que indicaba "que en las placas de abdomen, tórax y cráneo no se observa ningún proyectil alojado".

"Hay dos hipótesis. Una es que (la bala) haya salido del propio enfrentamiento entre dos sectores que se disputan la usurpación y la compra de ese terreno. La otra es que un mal accionar policial podría ser la que ocasionó la muerte", apuntó el ministro. "Lamento la muerte de Orellana", finalizó.

La versión del procurador

Más allá de dar detalles sobre el parte de la autopsia, Conte Grand contó detalles del día que se produjo el deceso de Orellana.

Señaló que el terreno donde se produjo el conflicto "estaba protegido por personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires" pero aseguró que "ese personal no portaba armas letales".

"Al tiempo de producirse el evento con posterioridad se acercan algunos efectivos de seccionales cercanas", indicó el jefe de los fiscales bonaerenses, y precisó que se está "investigando si ellos tenían o no armas de fuego".

Conte Grand confió en que los investigadores puedan contar con "cierta apreciación de las características del arma" que dio muerte a Orellana.

"Se están relevando declaraciones testimoniales", al tiempo que confirmó que se solicitó un "detalle de todos los policías afectados al operativo".