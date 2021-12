Este domingo se dio a conocer la muerte de Paula Martínez. Se trata de una joven que fue violada en manada hace cinco años por al menos cinco hombres, uno de los cuales, si bien fue identificado, continúa prófugo. La joven seguía a la espera de justicia y continuamente recibía amenazas por parte de los imputados y sus familiares.

Si bien en un primer momento se dijo que se trataba de un caso de suicidio, este lunes el abogado de su familia pidió que se iniciara una investigación ya que tenían indicios de que se trataría de un homicidio. En este contexto, Crónica HD dialogó con Noelia, una amiga cercana de Paula, quien explicó cuáles son las dudas que tienen desde el entorno de la joven.

"Ayer cuando llegamos a la casa todos pensamos que había sido un suicidio pero después empezamos a sacar nuestras propias conjeturas. Ella estaba ahorcada con una cadena en un ventilador de techo que no es muy fuerte. Debajo de donde estaba colgada había una mesa y una silla pero uno de los pies de ella estaba completamente en el piso", explicó en una charla con Esteban Trebucq.

¿Quiénes amenazaban a Paula Martínez?

Hay pruebas tangibles de las amenazas que frecuentemente recibía, incluso una quedó registrada ante las cámaras del programa de Vero Lozano. "Sobre eso están hablando hoy la familia. Nosotros no sabemos, por eso el abogado está pidiendo pruebas y no se puede cremar el cuerpo. Paula siempre fue amenazada. Ustedes más que nadie saben todo el calvario que vivió. Yo estaba en contacto permanente con Paula, el día anterior había hablado con ella. En la última nota que dio, que fue con Vero Lozano, fue agredida por un familiar de uno de los violadores en cámara. Le dijeron 'put..', 'falopera', mentirosa", agregó la mujer.

Las amenazas se extendieron también hasta la bebé de Paula. "Cuando nació la hija de Pau la llamaron desde un número privado y le dijeron que le iban a violar a la hija. No sé si es la persona prófuga o si hay alguien con poder que no le suelta la mano a estas personas, porque hace cuatro años que venimos con esto. Ellos iban a tener tres juicios, no iban a tener uno. Mirá toda la revictimización en estos cuatro años, después tener que bancarse tres juicios y después cuando aparezca el prófugo otro juicio más", sentenció Noelia tras pedir nuevamente que se haga justicia.