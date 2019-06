Uno de los dueños del bar Down Town Matías del barrio porteño de Belgrano murió en la mañana de este martes como consecuencia de una descarga eléctrica cuando trabajaba en la instalación del lugar, informaron fuentes de la Policía de la Ciudad.



Se trata de José Palacio, de 57 años, dueño del Down Town Matías ubicado en Echeverría al 3100, en Belgrano, quién murió en el local.



Las fuentes indicaron que aparentemente estaban trabajando en la instalación eléctrica del local, cuando se produjo la descarga.



Personal del SAME trabajó durante una hora con maniobras de RCP en la atención de Palacio, que finalmente falleció. En el lugar trabaja personal de la Comisaría Vecinal 13 C y forense de la Policía Federal.

Down Town Matías tiene varias sucursales en el país y la primera de ellas se abrió en 1973 en la zona de Retiro.