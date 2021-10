María del Valle González López murió el 11 de abril pasado en Mendoza por las complicaciones de un aborto realizado con misoprostol. Su familia reclama Justicia, ya que sostiene que el procedimiento fue realizado por teléfono y sin la asistencia suficiente. El caso había causado una fuerte conmoción en Mendoza porque María era presidente de la Juventud Radical del departamento de La Paz.

El lunes 5 de abril, María del Valle González López tomó misoprostol para abortar y murió seis días después, el domingo 11. Estaba de novia desde hacía 3 años y el joven la acompañó durante los días en que se realizó el aborto, ya que la familia de la chica no sabía.

Tal es así que Lidia Rosa Fiore, mamá de María del Valle, recién se enteró que su hija estaba internada el viernes 9 de abril por la noche. Y aún así el novio de la chica no le contó la verdad, sino que le habló de una apendicitis o de algo en la vesícula. La madre llegó al hospital el sábado 10.

“Tipo dos de la tarde sale la doctora a los pasillos de terapia y me dice ‘¿vos sos la mamá?’ Una doctora amorosa, que me atendió rebien. ‘Sí, desde las 9 de la mañana estoy, quiero ver a mi hija, ¿qué le pasó?’ ‘¿Vos sabés lo que está pasando?’, me pregunta. ‘Nico me dijo que era algo en la vesícula’. ‘No, parece ser que ha tomado una pastilla abortiva’”. La vida de María corre peligro", le indicó la médica, según consignó Infobae. Después, el joven admitió que su novia había tomado 12 pastillas abortivas.

A María la llevaron a hacerse una tomografía, pero tampoco entonces la pudo ver Lidia porque inmediatamente después la pasaron a quirófano. Luego de esa segunda intervención, le dijeron a Lidia que no había esperanza.

“Cuando la traen de vuelta, de la segunda cirugía, la jefa de terapia me dice ‘Tu hija se va a morir, no podemos hacer nada con ella, tiene totalmente infectados los intestinos. Tiene 3, 5 días de vida, no más. Eso fue el sábado a la tarde, tipo 7, 8. Y el domingo a las 6 de la mañana murió”, contó Lidia.

Ahora, la familia de María reclama Justicia por la poca asistencia que recibió durante el procedimiento abortivo que se hizo vía telefónicamente. En el celular quedó registrado todo el intercambio de María con la médica.

Marcos González López, hermano de María, puntualizó que el aborto fue con pastillas. "Yo sé cómo fue todo porque tengo el celular de mi hermana. Allí está todo el chat con la doctora que la guiaba. Hizo todo el procedimiento en el departamento del novio, por teléfono”, detalló.

Le dieron 12 pastillas de misoprostol para tomar en 3 veces. “Empezó a las 10 de la mañana -sigue contando Marcos-. En la segunda toma ya le dice a la médica que se siente mal. En un momento, el novio toma el teléfono y dice ‘Mari se ha desvanecido…’” Tenía diarrea y sangrado. Finalmente, las pastillas hicieron su efecto. “A las 20 horas le avisan a la doctora que había soltado el feto", declaró Marcos.

Sin embargo, durante los dos días siguientes, María se sintió mal, con dolores y mareos. La doctora le dice que se haga una ecografía. “Ella le avisa que no consiguió turno hasta la semana siguiente. Pero la médica no parece preocupada -aseguró Marcos-. Y agregó: "El jueves temprano le dice que no durmió en toda la noche por los dolores abdominales. Como no tenía fiebre, no pasaba nada. ‘El viernes al mediodía venime a ver al hospital’, le dijo. Mi hermana se presenta a la mañana temprano porque ya no daba más". Ese viernes por la tarde la trasladan a otro hospital [el Perrupato de San Martín] y el mensaje de la médica fue ‘cualquier cosa me avisás’”.

En ese sentido, la familia reclama que si hubiera ido antes al hospital, tal vez, el final de María habría sido otro. “Desde el momento en que empieza hasta que ella se desmaya, él le preguntaba a la doctora ¿es normal que pase esto? ¿que le duela? Sí, es normal, le decía ella; todo por teléfono, ¿por qué no la llevó al hospital? se podía haber evitado todo esto”, se lamentó la madre.