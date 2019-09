El pasado viernes por la noche, nació el segundo hijo de Romina Sánchez y Nicolás Carabajal, el trompetista de la banda de Rubén Darío " El Pepo" Castiñeiras, que murió en un accidente automovilístico el 20 de julio cerca de Dolores, mientras el cantante conducía una camioneta.

A través de un video que se replicó en redes sociales, Sánchez presentó a Mateo: "Llegó por parto natural, con 3.200 kgs y está perfecto", aseguró. A su lado, la acompañaba Marcelo Biondi, su abogado, quien se refirió al pedido de domiciliaria del acusado: “El lunes se define en la audiencia en Dolores. Obviamente no hay ningún requisito de los cuales corresponden legalmente para brindársela, No obstante no confío en el juez”.

También la viuda de Carabajal hizo hincapié en este tema y manifestó: "La domiciliaria de El Pepo no sería justicia. Mateo hoy no tiene a su papá y yo ayer parí sin Nico al lado mío. Fue muy duro".

"No creo que se le deba dar domiciliaria a una persona tan imprudente", aseguró la madre de Mateo y Alma.

Por su parte Biondi replicó: "hay que ver si es imprudencia, hay que definirlo en el proceso". Explicó que existe una instancia de "dolo ocasional" conforme a los últimos fallos. Y remarcó: "es una vergüenza de qué manera se ha manejado el tema de la domiciliaria, sin pericia oficial. Con un planteo que en realidad es insólito, de cariño familiar y pozo depresivo, que poseen todos los presos en el país”.

Finalmente, ambos agradecieron a los medios por la manera en que están tratando el asunto y Bindi concluyó: "Esperamos que el magistrado trabaje de igual forma que la fiscalía y que esté a la altura de las circunstancias".

El caso:

El Pepo está acusado de doble homicidio culposo agravado luego de haber perdido el control de su camioneta y provocar la muerte del tropetista Nicolás Carabajal y de su representante, Ignacio Abosaleh.

El hecho sucedió en una ruta provincial, en las cercanías de la ciudad de Dolores. La última alcohelemia que le hicieron al cantante detectó que conducía con 1,02 gramos de alcohol por litro de sangre, el doble de lo permitido.