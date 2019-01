La adolescente de 14 años abusada sexualmente el 1 de enero en un camping de la localidad balnearia de Miramar reconoció este martes como sus agresores a tres de los cinco detenidos, tras lo cual, la fiscal de la causa pidió la libertad para los restantes dos que no fueron señalados por la víctima, informaron fuentes judiciales.



De acuerdo a los voceros, la denunciante participó de una rueda de reconocimiento fotográfico de los imputados Lucas Pitman, Roberto Costa, Juan Cruz Villalba, Tomás Jaime y Emanuel Díaz, quienes se encuentran alojados desde hace 21 días en la Unidad Penal 44 de Batán.



Fuentes judiciales informaron que en esa diligencia, la adolescente señaló a Villalba, Pitman y Jaime como los autores del ataque sexual cometido durante los festejos del Año Nuevo en el camping El Durazno de Miramar. Mientras que la chica no reconoció a los otros dos, dijeron los informantes.



Ante esta situación, la fiscal Florencia Salas solicitó durante esta jornada en horas del mediodía al juez de Garantías Roberto Saúl Errandonea que ordene la libertad de esos dos jóvenes por considerar que no existen pruebas pendientes que puedan acreditar la participación de ambos en el hecho. Costa y Díaz

Mientras el magistrado, en horas de la tarde, liberó tanto a Costa como a Díaz, en la fiscalía aguardan los resultados de los cotejos de ADN para resolver hasta el 30 de enero, inclusive, si pide la prisión preventiva de los otros tres acusados.

La semana pasada declaró como testigo el padre de la víctima luego de un pedido de los defensores de los imputados.

El hombre brindó su testimonio durante cerca de dos horas en el octavo piso del edificio de los tribunales marplatense y aportó detalles sobre la situación en la que fue hallada su hija en las primeras horas del 1 de enero en el predio "El Durazno", situado en el kilómetro 1 de la ruta interbalnearia 11.

Una fuente cercana a la investigación dijo que "más allá de las precisiones aportadas en ese sentido, la declaración del padre no ofreció información que produzca modificaciones relevantes en la causa".



El hombre ya había brindado su testimonio en dos oportunidades en sede policial pero no había declarado aún ante la fiscal Salas.



Ese mismo día, la instructora judicial remitió a la Asesoría Pericial de La Plata, que depende de la Suprema Corte provincial, las muestras de sangre extraídas a los imputados para que sean cotejadas con el material genético hallado en el cuerpo y en la ropa de la menor.



En la asesoría platense también se llevaron a cabo los peritajes toxicológicos, mientras que las alcoholimétricas ya habían dado negativas, tanto en los imputados como en la víctima.



A su vez, la fiscalía ya recibió el informe del peritaje de los cuatro teléfonos secuestrados a los imputados realizado por los expertos del Cuerpo de Ayudantía Técnica a la Instrucción, que depende de la Fiscalía General marplatense.