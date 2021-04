Este martes, el periodista y conductor de televisión Nicolás Magaldi fue sorprendido por un delincuente cuando intentaba ingresar a su departamento en el barrio porteño de Palermo. Aterrado por la situación, escribió pidiendo ayuda desde su cuenta de Twitter y alertó a sus seguidores.

“Me acaba de sorprender un delincuente en el departamento de Palermo. No sabemos si está en el edificio. Pido por favor al 911 urgente”, escribió asustado en la red social del pajarito.

El conductor, que cuenta con más de 600 mil aseguidores, pidió ayuda y minutos después hizo un relato de lo que le ocurrió para compartirlo con quienes estaban atentos a su pedido de socorro: “Ingresé al departamento, me empujó, salió corriendo. Llame 3 veces al 911 y nada. Pido ayuda”.

Ingrese al dpto. Me empujo. Salio corriendo. Llame 3 veces al 911 y nada. Pido ayuda — Nicolás Magaldi �� (@ngmagaldi) April 20, 2021

Ante el pedido, fueron varios los usuarios que le respondieron y le pidieron su dirección para tomar cartas en el asunto. “Cabrera y Dorrego”, respondió Magaldi.

A los pocos minutos la policía se acercó al lugar y el periodista relató: “Acaba de llegar la poli. Perdón, estoy muy asustado”.

El susto de Magaldi se debía a que aún no sabía si el delincuente se encontraba en el edificio o si ya había escapado.

.

Ante la respuesta rápida de sus seguidores, el conductor se mostró agradecido por quienes intentaron ayudarlo: “Quiero decirles que estoy bien. La desesperación me llevó a comunicarlo acá también. Pudo haber pasado cualquier cosa. Estoy en el departamento y la policía está revisando todo el edificio”.

Yo no se si la perdona esta en edificio. Hdp el susto que tengo — Nicolás Magaldi �� (@ngmagaldi) April 20, 2021

También agradeció a los policias que acudieron e intervinieron ante la denuncia del posible robo: “Gracias Martin y Leonardo de la Policía de la Ciudad por darme tanta tranquilidad. No agarraron a nadie. Un momento de mier... Gracias a todos por los mensajes. Sigo temblando”, escribió.

“Ya va a pasar el temblor.", "Descansa un rato y ya vas a estar mejor". "¡Qué bueno que estés bien!", fueron algunas de las tantas respuestas que Magaldi recibió ante el posteo que le llevó tranquilidad a sus miles de seguidores.

Fue luego en la radio, en el programa Pan y Circo de Radio Rivadavia, donde Magaldi dio más detalles de lo sucedido. Ahí fue que explicó que el departamento al que intentaba ingresar es propiedad de su mujer y con la intención de ponerlo en alquiler o a la venta, se había dirigido al edificio para mostrárselo a la empleada de una inmobiliaria.

.

“El departamento es un dúplex que no tiene nada, está vacío y yo escucho como un ruidito arriba y digo ‘no puede ser, si no hay nada’. Y cuando le digo ‘vení, vamos a arrancar por arriba’, miro, hay una escalerita y se me viene un tipo encima con el torso desnudo pero con la cara tapada, me empuja y me estampa contra la pared”, relató más ampliamente.

Magaldí contó que comenzó a gritar cuando el hombre salió corriendo por la escalera del edificio: “Empezamos a llamar al 911, pero no venía la policía y empezamos a poner en alerta a los vecinos”.