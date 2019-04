Ricardo Fulles contó cuales son sus sentimientos tras la muerte del único detenido por el crimen de Araceli.

"No me sorprende que lo hayan matado a Badaracco, quieren tapar lo que ocurrió, quieren tapar lo que hicieron", afirmó el hombre, que dice saber quien fue el verdadero autor del hecho.

"Los mismos imputados por el crimen repiten siempre lo mismo, pero las pruebas dan otra cosa", continuó Ricardo, que sentenció: "Para mí el culpable es el dueño del corralón donde trabajaba este pibe".

Carlos Casals, jefe de Darío Badaracco, fue miembro de una superbanda de secuestradores que actuó entre el 2001 y 2002, y estuvo preso hasta el 2005.

"Si la justicia no actúa van a seguir matando gente. Durante la búsqueda pedíamos cosas y nunca nos dieron bolilla", dijo en referencia al accionar de la fiscal que llevó adelante el caso, Graciela López Pereyra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial San Martín.

Por último y previendo situaciones que pudieran comprometer su salud y la de su familia, Fulles admitió: "Sufrimos amenazas, me dijeron que si iba más arriba podían saltar otras cosas, y que eso no me convenía".