En el transcurso de la última semana, se dio a conocer que Lautaro Teruel abusó sexualmente a una menor de edad en Salta. En consecuecia, fue detenido e imputado y su familia también se vio afectada ya que Mario Teruel, decidió apartarse de " Los Nocheros" para solidarizarse con la familia de la víctima y para evitar la mediatización del caso.

Este lunes se difundió un nuevo audio en donde el hijo del cantante le pide perdón a su víctima y le ruega no ir tras las rejas. "Esperé mucho para hablar de esto, por favor no me hagas esto, me siento como el orto. No puedo ir preso, te pido disculpas", comenzó a decir Lautaro.

"Por favor… no hagas esto, por favor te lo pido, escuchame. Por favor te lo pido, no me hagas esto, pendeja. Yo me junté a hablar con vos porque lo sentía muchísimo. De verdad lo sentía muchísimo. Esperé un montón de tiempo para hablarte de esto, por favor no me hagas esto", continuó desesperado.

Mario Teruel se retiró de " Los Nocheros" tras las denuncias contra su hijo.

"Lo voy a hablar con tus papás, con vos, quedate tranquila. Por favor, por favor, por favor te pido, no lo hagas. Me siento como el ort... Te dije que podíamos charlarlo una y mil veces. No puedo ir preso, no sobreviviría ni un día, te pido disculpas", expresó el hijo del artista.

Y en tono de súplica anunció: "Volvamos a hablarlo, perdoname. Encima ahora estoy volando de fiebre y con esto me pongo peor. Me muero, no hasta esto, no sobrevivo ahí. Lo más loco es que estoy arrepentido por lo que te hice, te di mi palabra, te pedí perdón, me dijiste que estabas bien y que podíamos volver a hablar".

"Por favor, no me hagas esto. Pensá en todo, en nosotros, yo te pido mil disculpas negra, fue una cosa de pendejos que hice, me chupa tres huevos mis primos. Yo no había hecho nada, bueno, sí lo hice, pero lo hablamos y la verdad es que estoy muy mal. No sé qué decirte, no me hagas esto por favor te lo pido. Si querés volvemos a charlar. Si querés hablo con tu mami, Volvemos a charlar, con confianza, por favor te lo pido, si me querés putear lo que sea, pero volvamos a hablar boluda, por favor te pido", concluyó Teruel.

