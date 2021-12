El femicida Fabián Tablado, de 45 años, recuperaró la libertad este miércoles luego de haber pasado más de la mitad de su vida en prisión. Ya había estado en la cárcel durante casi 24 años por el crimen de su novia, Carolina Aló, cometido en 1996. En diciembre último, volvió a un penal por violar restricciones perimetrales para proteger a sus hijas y al padre de su víctima, Edgardo Aló.

Tablado salió a las 12.30 de su último lugar de detención, la Unidad 46 de José León Suárez, correspondiente al Servicio Penitenciario Bonaerense, informaron fuentes consultadas por Infobae.com.

La Justicia ordenó colocarle una tobillera electrónica al hombre de 45 años para monitorear que cumpla con una nueva perimetral que le impuso Edgardo Aló, quien logró que el Juzgado de Familia N°5 de Tigre ordene una restricción que impida al femicida acercarse a menos de 500 metros de su domicilio particular en San Fernando y del laboral por 120 días.

En tanto, Aló tendrá instalada una aplicación en un celular que lo alertará en caso de que se acerquen entre sí a menos de 500 metros.

Tablado había recuperado su libertad en febrero de 2020 tras purgar una condena por el femicidio de 23 años, nueve meses y un día.

El juicio por el crimen de 113 puñaladas se realizó en 1998. Por entonces no existía la figura del femicidio y por eso la Fiscalía planteó la figura del "homicidio agravado por alevosía" para obtener la prisión perpetua. Sin embargo, la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro aplicó la figura de "homicidio simple" y la pena quedó en 24 años de prisión.

El hombre de 45 años, el 16 de diciembre último, volvió a prisión por violar las restricciones de acercamiento.

Edgado Aló, sobre la libertad del asesino de su hija, en diálogo con Télam manifestó: "Hay que cambiar las leyes porque no puede ser que, en este país, la pena máxima por violar una perimetral sea un año o que matar sea gratis, o que si te condenan a 24 años, después se transformen en 20 porque le reducen las condenas".

"Estos asesinos se creen que la vida no vale nada y no respetan las leyes. Tablado es un psicópata sádico y perverso. No es un enfermo, los psicópatas no se curan más", finalizó.