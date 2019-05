Los padres de Lola Chomnalez, la adolescente asesinada en el balneario uruguayo de Barra de Valizas en 2014, entregaron a la Justicia uruguaya un informe elaborado por peritos argentinos que analizaron todas las pruebas que hay en el expediente con la intención de avanzar en el esclarecimiento del crimen, por el que fueron indagadas unas 30 personas como sospechosas pero no tiene detenidos.



Uno de los abogados de la familia, Juan Williman, explicó que la documentación fue recibida por el fiscal de Rocha Jorge Vaz, quien recientemente se hizo cargo de la causa debido a que su colega Patricia Sosa se jubiló en diciembre último.



"Salimos muy reconfortados de la reunión, fue muy productiva, porque el fiscal estaba muy empapado de la causa y es bueno que la familia tenga información de primera mano", sostuvo el letrado, que recordó que este será el cuarto representante del Ministerio Público en intervenir en el caso.



Respecto del informe que se entregó, Williman detalló que fue elaborado luego de que los padres de Lola solicitaron al juzgado de Juan Manuel Giménez Vera una copia digital íntegra de la causa, que tiene alrededor de 5000 fojas, y recibieron la información en un pendrive.



"Ese material fue llevado a la Argentina y revisado por peritos que analizaron toda la prueba que hay en el expediente. El fiscal nos dijo que va a tener en cuenta el informe, que todo lo que pueda aportar algo más, sirve", afirmó el abogado, quien detalló que colaboraron en la elaboración del dossier el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).



Consultado sobre si la Justicia uruguaya adoptará alguna medida a partir de ahora, Williman dijo que puede "dar fe de que se está trabajando" y que como "el fiscal tiene sus líneas de investigación" respecto del crimen de Lola, espera que no se dilate mucho tiempo.



En ese sentido, no descartó que se pueda volver a citar a algunos de los sospechosos que estuvieron imputados, pero solicitó no dar mayores detalles porque "la investigación es reservada".



Lola (14) viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, que se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste.

Al día siguiente, la chica desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos dí­as después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.



Mediante la autopsia se determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.



Durante la pesquisa, unas 30 personas, entre ellas la madrina de Lola y su esposo, quienes nunca más se contactaron con la familia Chomnalez, fueron detenidas como sospechosas y luego liberadas, al tiempo que se siguieron distintas pistas que posteriormente se descartaron.



También fue sometido a un estudio de ADN el hijastro de 14 años de la madrina de Lola, que estaba con ellos en Valizas, aunque ese estudio también dio negativo.



Uno de las cuestiones que no le cierra a la familia es todo lo relacionado al hallazgo de la mochila de Lola, encontrada en la playa el 14 de enero de 2015, es decir casi dos semanas después de que la hallaran asesinada.



En el interior de la mochila, junto con otras pertenencias, se halló un toallón playero que tení­a una mancha de sangre y desde entonces se comparó ese material genético con el de todos los detenidos que tuvo la causa, pero siempre dio negativo y por eso todos fueron liberados.



"Esa sangre, ¿es del asesino?. Es una pregunta que siempre nos hacemos y pensamos cuán veraz es esa mancha porque la mochila aparece muchos días después, casi justo cuando la jueza asume en la causa. No sé si no fue plantada", dijo en su momento Adriana Belmonte, madre de la víctima.

Belmonte también dijo que le genera dudas la declaración del sospechoso apodado "Cachina" porque la modificó varias veces y finalmente terminó excarcelado, pese a que dijo que vio a la joven descompensada el día de su desaparición.