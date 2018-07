Gustavo Pastorizzo, el padre del joven asesinado en Gualeguaychú, habló con Crónica TV luego de que la Justicia condenara a Nahir Galarza con prisión perpetua y contó que él murió dos veces: cuando se enteró del fallecimiento de su hijo y durante el debate.

"A partir de hoy, esa chica comienza a morir día a día"

Además, opinó sobre la condena de prisión perpetua contra Nahir Galarza.: "A partir de hoy, esa chica comienza a morir día a día. Es una muerte, quizás tan cruenta como la que tuvo Nando. Fernando no va a volver más. Hoy dieron un fallo ejemplar".

"Cada debate enterraba más el puñal"

En referencia a las audiencias del juicio contra Galarza, expresó que: "Cada debate enterraba más el puñal. Necesité un control mental muy fuerte para no salir de mi eje. Tuve fe desde el primer día".



"Yo fallecí cuando me enteré que murió mi hijo y otra vez en el debate, fue tremendo estar ahí. Trataba de prepárame horas antes para poder digerir cosas espantosas y todas las mentiras que escuchaba en las audiencias", agregó en el programa Quedate con Georgina.

"Voy a tener un hijo varón y la fecha de parto será el mismo día que nació él"

En cuanto al asesinato de su hijo, declaró: "Me cortaron las piernas, me sacaron la mitad del alma. Lo tengo presente todos los días en mi corazón.Voy a tener un hijo varón y la fecha de parto será el mismo día que nació él. Dios me premió con eso tanta lucha".