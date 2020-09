El padre de Ludmila Pretti, la adolescente de 14 años asesinada en la localidad bonaerense de Francisco Ávarez, aseguró que el principal sospechoso del crimen estuvo hablando con él en la comisaría y se fugó cuando dijo que iba a buscar el documento, pidió “justicia” por su hija y aseguró que quiere “matar a todos” los responsables del femicidio.



“No lo puedo creer, la justicia fue muy lerda, esperaron demasiado”, dijo Leandro Pretti, el padre de la víctima al portal local de noticias Semanario Actualidad, en la puerta de la comisaría 6ta. de Moreno.



Leandro explicó que, por lo que le habían dicho los amigos que estuvieron con su hija en la fiesta, “la nena desaparece a las 7 de la mañana” del domingo cuando supuestamente iba a regresar a su casa.

“Los traje uno por uno a los que habían ido a la fiesta y dijeron que no, que se había ido caminando que estaba a cuatro cuadras de la casa”, agregó.



Leandro contó que el principal sospechoso del femicidio, Cristian Adrián Jerez (19), se escapó luego de haber estado con él en la puerta de la comisaría.



“El que se fugó, estuvo hablando conmigo, me vio a la cara, dijo que iba a buscar el documento y no volvió nunca más, no lo tendrían que haber dejado salir”, afirmó.





Incluso, el padre de la víctima y otro familiar denunciaron que luego de la fuga, el sospechoso “subió un estado” en sus redes sociales y se encontraba “en Gregorio de Laferrere”, donde lo buscaba la policía.



“Es un desgraciado, un sinvergüenza, un violín hijo de puta. Yo ya perdí a mi hija, no me importa más nada. Si yo tengo la posibilidad de engancharlos, desde el primero hasta el último, los quiero matar a todos”, dijo el hombre, angustiado.



“No lo puedo asumir todavía, quiero que esto avance, quiero que se mueva la justicia”, pidió el padre de Ludmila.

El dolor de una familia

En tanto, una tía de la adolescente asesinada, Ivana Pretti, subió a su Facebook un mensaje reclamando justicia.



“No hay palabras para expresar lo que se siente. Siempre miraba la tele cuando desaparecían chicas y hoy nos toca a nosotros pedir justicia por vos, mi única sobrina, la amada por todos”, escribió la mujer.

“Pensar lo que habrá sufrido en esos momentos, se me parte el corazón en mil pedazos. Dios sólo te pido justicia, por Ludmila Pretti”, añadió.



La misma tía publicó en su Facebook una imagen borrosa del DNI del principal sospechoso Jerez con el siguiente mensaje: “Violín y asesino, le arrebató la vida a Ludmila Pretti de 14 años de edad. Ni los gusanos te van a recibir hijo de puta”.