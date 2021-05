Una joven que atendía la óptica familiar de la zona de Plaza Paso en La Plata fue violada por un albañil que realizaba trabajos en el comercio. El acusado quedó detenido y se negó a declarar.

José, el papá de la víctima, propietario de la óptica, sostuvo que el presunto atacante trabajaba en el barrio como albañil y muchas de las changas se las había gestionado él mismo. Lo había contratado para que realizara un trabajo de pintura en el frente.

El hombre dijo que si llegara a encontrar al agresor en la calle “le pasaría el auto por encima”.

“Este tipo no se merece estar en la calle porque representa un peligro para cualquier chica. Fue un momento muy difícil para mi hija, que no creo que se vaya a olvidar nunca”, sostuvo.

“Le pegó dos fuertes trompadas. Es un tipo grandote, con mucha fuerza. Ella es flaquita. No sé por qué no se desmayó. Después la agarró del cuello y la quiso ahorcar. Todo eso ocurrió mientras la amenazaba. Le dijo que sí me avisaba a mí, la iba a matar a ella, a su hijo y a mí. Después la violó, la penetró. Casi la ahorca pero no llegó a hacerlo porque debió haber tenido un minuto de lucidez”, dijo.

“Mi hija está muy mal. Se la pasa llorando y ahora todo es un drama que va a empezar a transitar toda la familia”, resaltó.

“Yo lo veía todos los días en la esquina limpiando vidrios. Se comportaba muy atento saludando a toda la gente del barrio. Se había ganado la simpatía de todos. Varios vecinos le daban comida y ropa. A mí, me convenció para que le diera el trabajo de pintura del frente del negocio”, agregó.

“La verdad que no sé lo que le pasó a este muchacho. Inclusive, tenía varios trabajos por hacer todavía. Yo me había encargado de convencer a varios comerciantes de la zona para que también pintaran el frente de sus negocios. Muchos ya se habían comprometido a darle trabajo. Yo estaba contento porque por lo menos iba a tener laburo para los próximos seis meses. Se aprovechó de mi voluntad de intentar, siempre de dar una mano”, continúo.

“Por mí, que me metan preso. Tengo 71 años y no me importa nada. Ya estoy jugado, pero si lo veo en la calle le pasó el auto por encima porque lo que hizo no se le hace a ninguna mujer”, agregó..