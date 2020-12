A las nueve de la mañana del pasado domingo 27 de diciembre, a Guillermo Di Francesco lo despertó el teléfono, sin imaginar que del otro lado del tubo una voz le avisaría que Felipe, su hijo de 23 años, quien había ido a una fiesta clandestina en el balneario bonaerense de Claromecó había sido brutalmente golpeado a manos de unos rugbiers. "Cuando lo vi me quería morir", recordó en diálogo con Crónica web.

Este jueves, a primera hora de la mañana, los agresores de Felipe, identificados como Lucio e Ignacio Cozzi, hermanos mellizos de 31 años, jugadores del club La Plata, se entregaron y quedaron a disposición de la Justicia en la seccional N° 2 de Salto, por la causa caratulada como “lesiones graves agravadas por la participación de dos personas”.

Al respecto, el papá de la víctima, le dijo a este medio: “Estamos esperando a ver que es lo que declaran. Yo soy muy pacifista, pero creo que tiene que haber justicia y tienen que pagar con cárcel". Y agregó: "Ellos tendrían que estar en la cárcel un tiempo, además de tratarse con alguien, porque no es la primera vez que pegan, hay muchos casos acá en Tres Arroyos, son peligrosos para la sociedad".

Cabe destacar, que hasta el momento, no recibió ninguna disculpas de parte de los agresores. Únicamente se comunicó la hermana de los mellizos para disculparse por lo que habían hecho sus hermanos. "Se las acepté y le reconocí el gesto", dijo.

Guillermo contó que su hijo está "desfigurado" de los golpes. "Estamos de médico en médico", subrayó. Una de las buenas noticias que les sacó una sonrisa en medio de toda la angustia de los últimos días, es que luego de la visita al oftalmólogo, "quizá lo del ojo no sea nada", y Felipe no pierda la vista como registraban los primeros pronósticos. "El ojo no ve por inflamación, pero va a recuperar la vista. No es tan grave como creíamos", remarcó.

Según manifestó, su hijo anímicamente "está hecho un trapo, tirado". Sin embargo, en cuanto a las lesiones por el ataque "está mejor", ya que ya puede hablar, aunque todavía no puede comer, debido a que le rompieron los cuatro dientes de adelante, por lo que está viviendo "a puré".

Asimismo, tiene todos los huesos de la nariz rotos "y no puede respirar". Tal es así que la semana próxima viajarán a Buenos Aires para ver especialistas. "Lo que más lamento yo es que hay que operarlo", expresó Guillermo.

Sin embargo, la gravedad de las lesiones parecen mucho menores cuando Guillermo piensa el peor desenlace que podría haber tenido la historia el domingo pasado."Por lo menos está bien, vivo, y con nosotros, todo lo demás se puede recuperar", concluyó.

Cómo fue el ataque a Felipe

Di Francesco denunció que fue golpeado por dos hermanos rugbiers cuando se encontraba juntando los residuos de una fiesta clandestina en el balneario bonaerense de Claromecó, partido de Tres Arroyos.



Ocurrió en la madrugada de la víspera en un sector de médanos ubicado en la zona conocida como segundo salto, del balneario de Claromecó. Fuentes policiales señalaron que "un muchacho identificado como Felipe de 21 años denunció en la seccional que había sido agredido por dos hermanos que juegan al rugby luego de una fiesta clandestina en Claromecó".

"El muchacho dijo que en momentos en que estaba junto a su hermano y un primo observó cómo un grupo de personas tiraban basura por lo que les pidió que la recogieran del lugar", agregaron. Según se indicó, en un momento dado Di Francesco fue atacado por dos muchachos, a los que los reconoció como dos hermanos que juegan al rugby en Tres Arroyos.



"Según la denuncia, la víctima fue golpeada en la cara y en la nariz por los dos hermanos quienes luego abandonaron el lugar", agregaron las fuentes. A raíz del episodio, el muchacho agredido se dirigió a la seccional policial donde radicó la respectiva denuncia.



"En el marco de las diligencias, el muchacho fue revisado por un profesional médico que dictaminó que las lesiones eran leves", agregaron al indicar que la causa es investigada por el fiscal en turno de Tres Arroyos.