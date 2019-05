Adriel Delgado, un joven motociclista de 17 años, fue víctima de un violento accidente de tránsito, en el barrio porteño de San Cristóbal.

El impacto se produjo cuando el pibe, a bordo de una moto Honda Twister, redujo la velocidad para doblar en dirección a una estación de servicio. El vehículo de menor porte lo embistió desde atrás y lo arrolló.

Jorge, tío del chico asesinado, contó en diálogo con Segunda Edición, que su sobrino "tenía puesto el casco, la moto en regla y con los papeles al día" y también aseguró que quien manejaba "le reventó el casco" a Adriel.

La familia pide de manera desesperada que los testigos se acerquen a la Comisaria 20 de la Ciudad de Buenos Aires, para prestar declaración y así ayudar a dar con el paradero del asesino.

