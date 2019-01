La fiscal platense Ana Medina, quien sigue la causa por la desaparición de la odontóloga Gisella Solís Calle, consideró este miércoles que "son llamativas las circunstancias en las que la mujer desapareció", mientras investigan si la profesional pudo haber sido envenenada por su pareja que se suicidó en la madrugada del lunes último en un hotel céntrico de La Plata.



"Son llamativas las circunstancias en las que Gisella desapareció", dijo la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1, al recibir hoy en esa dependencia a la familia de la mujer desaparecida.



En las primeras declaraciones ofrecidas a los medios, Medina dijo que "se esperan resultados inmediatos" aunque aclaró que "es una tarea muy dificultosa cuando hay una persona desaparecida, y cuando hay otra persona que, estimamos, pudiendo saber su paradero se quitó la vida", en relación al novio de Gisella, Abel Casimiro Campos, que se efectuó un disparo cuando efectivos iban a buscarlo el lunes para que declare en la causa por la desaparición de su pareja.



"En todo caso, en la hipótesis de que Campos le hubiera hecho algo a Gisella, hay que seguir sus rastros", dijo Medina y confirmó que "el último contacto certero que tenemos de ella fue el martes a la noche en una comunicación telefónica".



Los investigadores que siguen la causa de la odontóloga de 47 años desaparecida en Berisso intentaban reconstruir los últimos días de Campos y esperaban los resultados de pericias para determinar si Solís Calle fue envenenada.



Una fuente policial explicó que en uno de los bolsillos de la indumentaria del hombre encontraron veneno, por lo que esperaban los informes toxicológicos de las dos copas de vino encontradas en el departamento de la mujer.



La hipótesis de un posible envenenamiento se fortalece además porque en la vivienda de la odontóloga se encontró restos de vómito en el baño y no se hallaron rastros de sangre en la vivienda ni en la camioneta de su pareja.



Según indicaron las mismas fuentes, el trabajo de los investigadores se centra ahora en la reconstrucción de las últimas horas del hombre, mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad del municipio y las de los comerciantes de la zona.



"Yo creo que se ha perdido, que está en estado de shock y eso la llevó a irse, quizás él (Campos) la golpeó, y está en alguna quinta sin televisión, ella quizás no sabe que la están buscando", sostuvo en la mañana de este miércoles Mariela, la hermana de la odontóloga.



"Buscamos a una persona viva, tengo la sospecha de que ella está en algún lado y que perdió la memoria", completó.



El pasado martes, 200 efectivos policiales realizaron un rastrillaje en la zona de Villa Elisa, a la vera de la Autopista La Plata-Buenos Aires, con resultado negativo.



Hasta ahora, el personal policial y de la fiscalía solo encontró el celular de la profesional luego de que en la jornada pasada una mujer se presentara en la DDI con un teléfono, elemento que fue incorporado a la causa.



Pero el celular no contaba con el chip, por lo que se dificulta la tarea de los investigadores.



Según el relato de los familiares de la odontóloga, Solís Calle desapareció el miércoles 16 después de una fuerte discusión con su novio a causa de la doble vida que él llevaba desde hacía unos tres años.