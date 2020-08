Un hombre quedó detenido acusado de haber asaltado la peluquería de la localidad bonaerense Munro a la que llevó a cortarle el cabello a su hijo de 11 años, que además fue quien ocultaba el arma de juguete con la que amenazó al peluquero, informaron este lunes fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió el sábado por la tarde y quedó grabado por una cámara de seguridad de la propia peluquería ubicada en la calle Coronel Francisco Uzal y Debenedetti, en Munro, partido de Vicente López, en el norte del conurbano.



Tras la impactante situación en Crónica HD entrevistaron a Leandro uno de los peluqueros que fue víctima, y este recordó desde el comienzo los hechos: "Pidieron un turno, vinieron primero a eso de las 12 y Matías (el otro peluquero) les dice que es solo por turno y le da un turno para las 16".

Los asaltantes "vienen un poco más temprano, padre e hijo, era una situación muy normal se vive como una situación normal", comentó y agregó "se corta (el pelo), hasta ahí todo normal y bueno en el momento que tienen que pagar el nene saca el arma y se la da al padre".



"Lo llevan (a Matías) a la caja, el nene se mete por la caja... ya tenían todo mas o menos estudiado, el nene iba a sacar la plata mientras el padre lo apuntaba (a Matías) y Matías no lo dejó. Trabó la llave y no pudieron abrir la caja" indicó Leandro y aseguró: "estuvieron forcejeando, le pegan (a Matías) con la culata y se terminan llendo".



Ante la consulta del cronista sobre si notaron algo sospecho por parte de ambos delicuentes, el peluquero indica: "La verdad que no, es una situación normal, viene mucha gente, atendemos a mucha gente y la verdad que no nos dimos cuenta... se comportaron como personas normales, serios pero normal".



Más tarde indica: "Es increíble, mas que todo por la naturalidad que tiene el chico, y con el padre, se notaba que era una sociedad que ya es algo que lo hacían habitualmente".

El testimonio completo





Detalles del hecho

Minutos antes de las 16, del pasado sábado, y cuando el peluquero terminó de cortarle el cabello a un nene de 11 años, se puede observar en el video que éste baja de la silla, extrae de su cintura un revólver y se lo entrega a su papá, que encañona al peluquero y le exige dinero y sus elementos de valor.



Voceros policiales indicaron que el hombre y el niño escaparon del local después de apoderarse de unos 3.000 pesos y de golpear al estilista.



El asalto fue denunciado al 911 y tras un rápido accionar de los móviles del Comando de Patrullas y de la comisaría 3ra. de Vicente López, cerca de la peluquería asaltada, en la calle San Lorenzo 3300, la policía detuvo al presunto autor del asalto junto al niño.



“En el momento de la aprehensión, la policía pudo ver cómo el nene descartó el arma, que finalmente quedó comprobado que era un revólver de juguete”, dijo a Télam una fuente judicial.

Al tener sólo 11 años y ser inimputable, el menor fue entregado a su madre en la comisaría, pero el padre, de 45 años y cuya identidad se reserva para resguardar al menor de edad, quedó aprehendido a disposición del fiscal Gastón Larramendi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Oeste.



La causa quedó caratula como “robo agravado por el uso de arma no apta para el disparo y por su comisión en compañía de un menor”.



“Es un hombre con antecedentes”, confió a una de las fuentes judiciales consultadas, que además adelantó que, luego de la indagatoria, el fiscal Larramendi pedirá la conversión de la aprehensión en detención.