Alexis Salinas, el jugador de Arsenal que perdió un ojo tras ser baleado en Ciudad Evita, partido de La Matanza, afirmó a Crónica HD este miércoles que tras el ataque pensó que lo "habían matado" y manifestó que está "muy triste" y tiene "miedo" de no poder ver más a su hijo de 4 años si no recupera la visión del otro ojo afectado.

En la madrugada del pasado sábado, Salinas recibió un escopetazo en la cara en circunstancias que aún intentan determinar. Lo que sí es una certeza, es que su visión está muy comprometida: la perdió completamente en el ojo izquierdo y está a punto de perder el derecho.

Al respecto, contó a la prensa en la puerta de su casa que puede ver "muy poco" y que eso lo tiene "muy triste". "La verdad que tengo miedo de no ver a mi hijo (4) nunca más", aseguró entre lágrimas.

Y relató sobre el incidente: "Al recibir el impacto, eso hizo que me caiga hacia atrás. Cuando escuche el otro impacto, me arrastré pero no veía nada ya. Traté de correr pero no veía, pedí auxilio y se acercó un gran amigo, Gonzalo, que me salvó la vida".

LEÉ TAMBIÉN: Papá del futbolista baleado: "Me dice que le compre dos ojos y se los ponga"

"Varios amigos me dijeron que vieron un auto blanco", indicó Salinas acerca del vehículo desde donde les habrían disparado, según atestiguaron los amigos del jugador.

Respecto de la hipótesis de los investigadores sobre un posible ajuste de cuentas entre bandas, el joven manifestó que le da "mucha vergüenza que digan esas cosas" porque él y su grupo de amigos son "pibes de bien, laburantes". "Ni siquiera investigaron para decir eso. La policía de acá es una vergüenza y me genera mucha impotencia. En esta zona, no se puede confiar en ellos", criticó.

"Yo creo que se equivocaron de personas, pero nos vieron a nosotros, una banda de amigos todos juntos; o era un pibe que estaba mal, pasado de drogas. Creo que estaban buscando a otra banda", especuló Salinas ante otro posible móvil del ataque.

El próximo martes, el joven futbolista deberá someterse a una intervención para poder salvar un porcentaje de visión de su ojo derecho: "Sólo me queda rezar", señaló abrazado a su mamá, Cristina.

En diálogo con Crónica HD, el jugador indicó que "no sabe" que pasará con su carrera en Arsenal y pidió a Dios que lo "deje disfrutar del fútbol, que es lo más lindo que hay". "Pensé que me habían matado", concluyó.