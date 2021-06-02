Pibe de 14 años fue detenido por buscar una garrafa para su familia en horario de restricciones

Un adolescente de 14 años fue detenido en Santiago del Estero el viernes pasado cuando salió con su bicicleta a cargar la garrafa familiar media hora después de que entrara en vigencia las restricciones en el horario de circulación dispuestas por el Gobierno para contener los casos por la pandemia de coronavirus. La familia del menor planea llevar el caso a la Justicia.

El hecho se produjo el viernes pasado a las 18.30 en la localidad santiagueña de La Cañada, a 60 kilómetros de la capital provincia, donde el chico solo debía hacer un trayecto de dos cuadras, pero antes de que pudiera llegar se cruzó en su camino con un patrullero policial.

Al respecto, Zulma Canario mamá de David, contó que a su hijo lo subieron al móvil y se lo llevaron a la comisaría. Además, aseguró que ni siquiera fueron notificados de que se habían llevado a su hijo. A nosotros nos avisaron los vecinos, aclaró, y a partir de ese momento tanto ella como su marido empezaron, sin resultados, a intentar comunicarse con la seccional.

Después de una hora y media de intentos fallidos, un policía atendió el teléfono y les dijo que uno de los dos podía ir a retirar al chico. Fue a buscarlo el papá y cuando llegó lo vio sentado con la cabeza gacha, sostuvo Zulma. Ante la insistencia del padre por saber si le habían hecho algo, David le explicó que le habían dado una patada en la nuca.

Según contó la mujer, el menor no se había rebelado, solo cometió el error de ponerse nervioso, y no recordar su número de documento cuando se lo preguntaron, por lo que lo golpearon. Le dijeron que le iban a refrescar la memoria, señaló la madre.

No tenían ningún derecho, no hizo nada malo, subrayó la mujer, que radicó una denuncia por maltrato contra un menor en la misma comisaría y más tarde hizo lo mismo ante la Jefatura Departamental de la ciudad. Las autoridades le dijeron que los policías involucrados iban a ser suspendidos, pero no le alcanza.

No me convence que los vayan a sancionar una semana, ¿de qué me sirve?, expresó apenada y resaltó: Mi hijo estuvo encerrado todo el fin de semana, tiene miedo de volver a salir a la calle.

