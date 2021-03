Una picada fatal dejó como saldo la muerte de Valentino, un nene de ocho años, y de su papá David Pizorno. "Hoy empezaba la escuela mi nene. Estaba contento que iba a empezar tercer grado. Me mataron en vida. Me arrancaron el pecho", dijo Cintia Díaz, la madre del menor, única sobreviviente del fatal hecho.

El terrible acontecimiento ocurrió el sábado pasado en la intersección de Ayacucho y Avenida del Rosario. Los responsables del siniestro vial mortal están detenidos.

En el desgarrador testimonio que brindó Cintia, contó que circulaba en su auto con David Pizorno (43 años), su marido, al volante y su hijo Valentino de 8 años en los asientos traseros, según consingó el programa radial local "A Diario".

Así quedó el auto en el que viajaban las dos víctimas fatales (Gentileza Rosario Plus).

.

"Veníamos por Ayacucho como todos los días. Llevábamos a Valentino de mi papá como siempre. Cruzamos Avenida del Rosario; íbamos a 40. Miré para los dos lados porque soy hincha con eso. Y los vi a una cuadra. Cuando estábamos con la trompa en la otra vereda teníamos las luces encima", relató la mujer, quien se encuentra internada en el sanatorio Los Alerces con fracturas, fisuras y múltiples hematomas.

"Mi pareja me tiró la cabeza para abajo. Quedé en posición fetal. Nos chocó en el medio el auto negro. Sentí el trompo y el auto blanco nos tocó adelante. Después vi lo peor que me pudo pasar. Venían a 130 kilómetros por hora. El cuenta vuelta les quedó clavado en 130. Nosotros veníamos a 40", comentó.

Entre lágrimas, la sobreviviente que este domingo enterró a su marido y su hijo pidió justicia. "Uno no está preparado para enterrar a su marido y a un hijo mucho menos. Era el único que tenía. Me sacaron todo. Me mataron en vida. Saco fuerza por ellos dos. Voy a seguir esto hasta las últimas consecuencias. No es justo, ni para mí ni para nadie", sentenció.