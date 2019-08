La querella pidió 24 años de prisión para el ex futbolista argentino, nacionalizado paraguayo, Jonathan Fabbro, acusado del abuso sexual con acceso carnal de su ahijada desde que la menor tenía 5 hasta sus 11 años, en tanto la fiscalía solicitó 12 años.



"Las pruebas demuestran la materialidad de los hechos y la autoría del imputado, por lo que pedimos 24 años de prisión para Fabbro mientras que la fiscalía solicitó 12 años de cárcel", sostuvo el abogado de la víctima, Gastón Marano, quien además confirmó que la lectura del veredicto se conocerá el jueves próximo.



En este debate declararon una veintena de testigos, entre ellos la modelo paraguaya Larissa Riquelme, pareja de Fabbro, quien se encuentra detenido.



En junio del año pasado, la Justicia confirmó el procesamiento bajo prisión preventiva del ex jugador por cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante, agravado por haber sido perpetrado por una persona con parentesco por afinidad y encargado de la guarda de la víctima, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por resultar la víctima menor de trece años de edad y el agresor encargado de la guarda, según establece el Código Penal.



La menor, según informes de los peritos, presentaba "sintomatología asociada a victimización sexual" y "bajo rendimiento académico", con 2depresión, ansiedad, culpa, vergüenza, hostilidad".



El ex el ex jugador de River, Boca y Cerro Porteño fue detenido el 20 de diciembre de 2017 en el estado mexicano de Puebla y en mayo de 2018 fue extraditado a la Argentina.



Además de la denuncia por la que es indagado, sobre el jugador argentino nacionalizado paraguayo pesa otra similar en Paraguay por abuso sexual contra una niña de 5 años, cuya madre dijo a la justicia que pretendió obligar a su hija a practicarle sexo oral.