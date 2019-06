El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, pidió que la Corte Suprema de Justicia anule el fallo que absolvió al sommelier Luciano Sosto y vuelva a ser condenado por el homicidio de su madre Estela Garcilazo cometido en 2013 en el barrio de Palermo, o se realice un nuevo juicio oral, informaron fuentes judiciales.



Casal apoyó con un dictamen el recurso extraordinario que la fiscal de juicio Diana Goral había presentado ante el máximo tribunal del país, para que sea anulado el fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional que el 27 de diciembre de 2017 liberó al sommelier, tras pasar cuatro años preso en el penal de Marcos Paz por el homicidio de su madre.



En su dictamen, el procurador sostiene que el fallo de Casación que anuló la prisión perpetua a la que "Lucky" Sosto había sido condenado en el juicio realizado en 2015, "no se ajustó a las constancias de la causa y fue apoyado en fundamentación sólo aparente, por lo que corresponde descalificarlo como acto jurisdiccional válido".

Al igual que la fiscal, Casal criticó la decisión de los jueces de la Sala I de absolver a Sosto, pidió que se anule su fallo y se confirme la condena a prisión perpetua impuesta en su momento por el Tribunal Oral en lo Criminal 8 o, subsidiariamente, que se realice un nuevo juicio.



Ahora serán los ministros de la Corte Suprema los que deberán definir entre tres opciones: confirmar la absolución de Sosto, anular ese fallo y que el sommelier vuelva a prisión condenado a perpetua o que todo se revise en un nuevo debate oral.



El crimen fue cometido el 26 de diciembre de 2013 en el edificio de Seguí 4444 de Palermo, donde el sommelier vivía en el 5º B y en el 4º B lo hacía su madre, Garcilazo de 69 años, quien fue hallada por Sosto estrangulada.

La clave de la acusación contra el sommelier fue la supuesta mala relación que había entre ambos -avalada por peritajes psicológicos- y la data de muerte, que determinó que la mujer fue asesinada entre las 7.30 y las 11.30 de esa mañana, aunque su hijo recién llamó a una ambulancia a las 15.07 y dijo que la veía convulsionando cuando en realidad llevaba varias horas muerta.



En su alegato, Goral sostuvo que Sosto venía de un día de "sexo, drogas y alcohol" y que aquella mañana asesinó a su madre porque necesitaba dinero para comprar cocaína y contratar taxi boys.



Sosto había llegado a juicio acusado no sólo del "homicidio calificado por el vínculo" de su madre, sino también por el "abuso sexual agravado", ya que peritajes complementarios a la autopsia determinaron que en la vagina de la víctima había "fosfatasa ácida prostática", una proteína del líquido seminal.



Pero las muestras no alcanzaron para obtener un perfil de ADN de su aportante, por lo que al no haber una evidencia concreta, la fiscal Goral decidió no hacer mención alguna sobre este tema en su alegato y no acusar a Sosto por el abuso.



En un fallo unánime, el 21 de diciembre de 2015, el TOC 8 integrado por los jueces Alejandro Sañudo, Ricardo Basílico y Fernando Larrain, condenó a Sosto a prisión perpetua como autor del "homicidio agravado por el vínculo".



Pero los abogados del sommelier, Guillermo Schmidt y Juan José Ávila, apelaron la condena y la Sala I de Casación les dio la razón al anular por "arbitrario" el fallo condenatorio y decretar la absolución de Sosto.