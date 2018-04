Fuentes judiciales informaron que dos de los sospechosos están acusados de ser los jefes de la banda criminal, mientras que a los 12 restantes se les imputa ser partícipes con distintos roles.



El requerimiento de elevación a juicio fue formulado por el fiscal federal 1 de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, al juez federal 2 de ese departamento judicial, Federico Villena, quien ahora deberá correr vista a las partes y realizar las diligencias de rigor previas al debate.



Según la fiscalía, Sebastián Cigliutto y Adrián Vieiro están acusados de liderar la asociación ilícita y mientras al primero se le imputa encargarse de sustraer los objetos de valor de los pasajeros, al segundo se le atribuye venderlos a través de portales de Internet o entre conocidos.



Los otros imputados son Matías Torres, Fernanda Quirce, Pablo López, Martín Loidi, Miguel Angel Desanzo, Gastón Verea, Leonardo Obregón, Adrián Sosa, Marcelo Pereyra, Carlos Fiori, Liz Delgadillo González y Carmen González de Delgadillo.



La investigación se inició el 22 de enero de 2016, cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) encontró afuera de la Terminal C un bolso negro apoyado sobre un paredón y en su interior una cámara digital, un celular, una cámara Go Pro, una tablet, un reproductor de mp3, un cargador, una billetera, un par de anteojos y una campera de la firma GPS.



Ante la sospecha de estar ante un delito, se notificó a la Justicia del hallazgo y se inició un trabajo de inteligencia que permitió identificar mediante las cámaras de seguridad la maniobra delictiva que se desplegaba sobre el equipaje de Aerolíneas Argentinas controlado por la firma GPS entre su despacho en el check in hasta su carga en los aviones.



Al analizar las imágenes, los efectivos de la PSA detectaron entre septiembre y diciembre de 2016 numerosas maniobras ilegales cometidas siempre con la misma modalidad.



Según la acusación, todo comenzaba cuando el operador de rayos X que escaneaba el equipaje detectaba alguna valija cuyo contenido le llamaba la atención, por lo que la apartaba del resto con la precaución de colocarla en un lugar fuera del alcance de las cámaras.



Una vez allí, la abría y robaba los elementos de valor, tras lo cual, la colocaba en el carro que la trasladaría al avión; al tiempo que un grupo de compañeros se encargaba de vigilar el lugar y permanecer de “campana”.



Los objetos sustraídos eran luego escondidos en bolsos personales de los empleados o, incluso, entre sus ropas para pasar sin levantar sospechas por el puesto de control de la PSA antes de salir a la zona común de la terminal.



Posteriormente, el botín era almacenado en los lockers de los empleados de GPS involucrados, quienes finalmente lo llevaban a sus casas para venderlo.



A las imágenes de las cámaras se sumaron escuchas telefónicas realizadas a los sospechosos y en las que estos hablaban sobre la venta de los objetos robados y la ganancia que obtenían.



"Empecé a contar como choreábamos en el aeropuerto, todo, a todo el mundo, era el centro de atención”, dijo uno de los imputados en una de las escuchas que constan en el requerimiento de elevación a juicio.



"‘Fer, Seba y Mati son re chorizos, entendés? Esto les sale muy bien, pero me dicen que Adrián es un asco, sin campana ni nada, le da él solo, es re zarpado (?) a mi no me importa que caiga ninguno, ellos se están arriesgando, sacan ellos todo y yo lo que hago es revender”, señaló en otra comunicación.



En base a las pruebas obtenidas, el juez Villena se presentó en el centro de monitoreo de la PSA y pudo ver en directo por las cámaras la maniobra criminal desplegada sobre una valija de una ciudadana norteamericana que se disponía volar a Nueva York.



En ese momento, el magistrado ordenó identificar a la pasajera y abrir la valija adelante de ella para que detectara los faltantes -un par de anteojos y un reloj pulsera- que fueron hallados minutos después, y a la vista del propio juez, en la mochila de uno de los ahora acusados.



Durante la pesquisa, se allanaron los domicilios de los 14 sospechosos, el sector de lockers de la empresa GPS y el auto de uno de los acusados, donde se secuestró gran cantidad de elementos robados.

"Se encuentra probada la existencia de una organización criminal cuyo objeto, a priori, era la sustracción reiterada de elementos de valor del interior de equipajes pertenecientes a pasajeros de la empresa Aerolíneas Argentinas, cuyo destino era los Estados Unidos de Norteamérica”, consideró el fiscal.