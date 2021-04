El caso de un niño de 9 años acusado de rayar un auto en la localidad salteña de Metán sigue causando conmoción entre la opinión pública, ya que tras haber sido citado a declarar días atrás, la Asesora de Incapaces nº 2, Karina Singh, fundó su pedido en la inimputabilidad de su asistido en razón de su edad.

El escrito expresa que “habiendo tomado intervención y siendo que este Ministerio de Menores actúa en representación del niño y efectuando seguimiento en otros ámbitos de incumbencia a su protección integral y en resguardo de sus derechos, es que, dada la edad del mismo y su inimputabilidad, solicito el archivo de los presentes, comunicando que esta Asesoría de Incapaces continuará impartiendo medidas a su respecto en los procesos mencionados”, manifestó la Magistrada.

El niño, a declarar

Cabe destacar, que la Justicia de Metán había citado días atrás a declarar a un niño de tan solo nueve años por “rayar un auto”. El caso generó una gran polémica por lo insólito del hecho teniendo en cuenta que se trata de un menor.

Ramón Alberto Haddad, juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán y quien tiene en sus manos el caso, al ser consultado por El Tribuno, explicó: “No estoy acostumbrado a dar entrevistas respecto de lo que se hace o no se hace. La verdad es que se esta actuando conforme a derecho. El lunes vino la mamá del niño y se le explicó absolutamente todo”.

Al ser consultado sobre si un niño de nueve años no es inimputable y si no es tratado como un delincuente, respondió: “Si, es inimputable. No está recibiendo trato de ninguna manera. Estoy cumpliendo con lo que dice la ley. Se lo cita a una declaración de conocimiento directo como dice el papel, no a indagatoria”. Y añadió: “El juez tiene que investigar, el juez de menores, la circunstancias por la cual se formuló la denuncia”

Al ser preguntado sobre si no interviene una asesoría de menores, contestó: “Se notifica a todas las partes, así que está notificada asesoría, esta notificada la defensoría y cuando llegue el momento de la audiencia vendrán todos, incluso su mamá”.