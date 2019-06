La fiscal que investiga los abusos sexuales a jugadores de las divisiones inferiores de Independiente, Soledad Garibaldi, afirmó este sábado que pidió la detención del ex árbitro Martín Bustos, que en septiembre de 2018 fue beneficiado con una excarcelación por la Sala I de Lomas de Zamora, tras conocer que había sido detenido por contactar a un juvenil de Newell's Old Boys en Rosario.



"Le pedí al juez de Garantías que se revoque la excarcelación oportunamente dada por el juzgado por orden de la Cámara y se pidió ayer mismo cuando se conoció que Bustos estaba detenido en Rosario", explicó la funcionaria judicial a TN.



Garibaldi dijo que "en Rosario ya deberían tener el oficio del juzgado de Garantías, pero aun debo confirmarlo". Al referirse a la libertad que gozaba el ex árbitro, la fiscal de Avellaneda señaló que "no voy a analizar el fallo de la Cámara, nosotros apelamos y está pendiente la resolución".



"Para nosotros es abuso sexual calificado y corrupción de menores, y la Cámara confirmó la corrupción de menores y excarceló a tres de los seis imputados", añadió Garibaldi sobre la situación de Bustos en esa causa.



Por otra parte, la fiscal mencionó que en Argentina está vigente la Convención de los Derechos del Niño, de la que se cumplen 30 años, y en ese sentido dijo que "los menores están protegidos hasta los 18 años".



"Pagar a un niño, con dinero o bienes, a cambio de sexo es explotación sexual", explicó la funcionaria y aclaró que en la fiscalía de Avellaneda se le pidió la prisión preventiva por abuso sexual agravado y corrupción de menores.



"Después se lo excarceló, yo creo que no hay que generalizar. Es uno de los imputados y nunca se había puesto a derecho hasta su detención, además de que apareció su teléfono celular roto, no es igual al resto de los imputados que se presentaron e incluso hoy piden permiso para moverse", precisó.



Sobre la causa de Avellaneda, Garibaldi señaló que "está finalizando la investigación" y afirmó que "están pendientes algunos pericias y algunos datos de los teléfonos secuestrados".



"Al día de hoy tenemos probados 16 casos de abuso, y por los hechos están imputadas seis personas, algunas de los cuales están detenidas, otras con prisión domiciliaria y el resto excarceladas (como Bustos, Leonardo Cohen Arazi y Alberto Ponte)", explicó Garibaldi y cerró: "Queremos lograr la verdad de lo que sucedió".



Este viernes, Bustos fue detenido nuevamente en Rosario por "grooming" al intentar contactar a un jugador de 14 años de Newell's haciéndose pasar por masajista, y este sábado mañana fue trasladado para una audiencia de imputación con la fiscal especializada en Delitos Sexuales Carla Cerliani, para que luego el juez a cargo de la causa Ismael Mamfrin decida si le otorga la prisión preventiva.