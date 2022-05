En la previa del choque entre Independiente y Ceará —Brasil—, por el pase a octavos de final de la Copa Sudamericana, se dio un violento enfrentamiento entre una facción de la barra del "Rojo" y efectivos de la Policía.

Las imágenes comenzaron a circular a través de las redes sociales y dan muestra del conflicto entre los inadaptados y los agentes de seguridad, quienes empezaron a tirar con balas de goma, en represalia de los piedrazos arrojados.

.

Según indicaron a Crónica fuentes cercana a Independiente, el sector de hinchas que tomó parte en los desmanes responde a Pablo “Bebote” Álvarez, el temido e histórico barra del conjunto de Avellaneda.

Asimismo, cabe destacar que la preocupación escaló cuando este grupo de personas comenzó a atacar a los empleados del club. Más allá de la tensión que hubo durante los minutos en que ocurrieron los incidentes, no hubo heridos de gravedad, pero tampoco detenidos.

Casi 200 barras de Independiente detenidos

A raíz del enfrentamiento entre los barras de Independiente y la Policía, se detuvo a un gran número de agresores. Luego de la tensión que primó durante los minutos en que ocurrieron los incidentes, fueron detenidas más de 160 personas.

Por otra parte, cabe destacar que no se informó, desde el SAME, que no hubo heridos de gravedad. Asimismo, desde la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) manifestaron que podría haber cerca de 200 personas demoradas.

Noticia en desarrollo...