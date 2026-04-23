Independiente presentó su nueva camiseta y los fanáticos estallaron por una sutil chicana a Racing

Luego de toparse con la victoria en el clásico de Avellaneda, Independiente cambió sus momentos de incertidumbre por solidez y certezas. Empató ante Boca de visitante, despachó a Defensa y Justicia y, ahora, se encuentra a las puertas de sellar su clasificación ante Deportivo Riestra, a quien enfrenta el viernes por la tarde.

Atravesado por un buen momento futbolístico, el Diablo presentó oficialmente su nueva tercera camiseta para lo que resta de la temporada 2026 y un detalle del lanzamiento, no pasó desapercibido entre los hinchas. Es que muchos fanáticos advirtieron una sutil chicana dirigida a Racing.

Una historia que se sigue escribiendo.



La tercera camiseta de Independiente ya está disponible en https://t.co/Myre1uEp9d, PUMA stores e Independiente Store.#TodoRojo %uD83D%uDD34 pic.twitter.com/Cc3Uos9Hg4 — C. A. Independiente (@Independiente) April 23, 2026

El lanzamiento se realizó este 23 de abril, una fecha que varios simpatizantes vincularon con el "23", número que representa la diferencia de partidos a favor que el Rojo aduce mantener en el historial con su clásico rival.

En paralelo al guiño histórico, la marca que viste a Independiente apostó por un diseño con fuerte carga simbólica. La nueva tercera equipación (ya no será negra) presenta un modelo predominantemente azul con detalles blancos, inspirado en elementos tradicionales de la identidad del club. Uno de los rasgos más destacados es el escudo cuadrado, que incluye las siglas Independiente Foot-Ball Club, aquel primer emblema oficial adoptado por la institución en 1905, cuando se conformó su primera CD.

Independiente desde el principio.



Y siempre.



Tercera camiseta ya disponible en https://t.co/Myre1uEp9d, PUMA stores e Independiente Store.#TodoRojo %uD83D%uDD34 pic.twitter.com/Q705G8Zs2O — C. A. Independiente (@Independiente) April 23, 2026

El spot de presentación contó con la participación de varios futbolistas del plantel dirigido por Gustavo Quinteros. En el video aparecen Santiago Montiel, Juan Fedorco, Facundo Valdez y Matías Abaldo, quienes fueron los encargados de mostrar el nuevo modelo.

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A todo esto, la camiseta será utilizada por primera vez en el cruce con Riestra en el estadio Guillermo Laza.