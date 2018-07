"Pity" y el arma que habría descartado tras el crimen que se lo acusa.

"Pity" Álvarez. En uno de sus videos musicales.

, abogado de, quien se encuentra prófugo tras haber asesinado, según testigos, a un hombre en el reducto Samore del barrio porteño de Lugano '>Villa Lugano , dialogó conapenas se dio a conocer el caso. "Me enteré por los medios", aseguró el letrado.Al ser consultado sobre la relación con su cliente, Quijeiro manifestó que la última vez que habló con Álvarez fue "cuando sucedió lo de Tucumán"; un escándalo por un recital que el músico no pudo realizar en esa provincia.Si bien el abogado del cantante asumió que no sabe si su cliente sigue viviendo en esa zona o vaya allí a comprar droga, en declaraciones a TN, justificó la tenencia del arma por parte del artista porque el lugar en el que se produjeron los hechos "es un barrio muy peligroso".