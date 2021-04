Más de tres mil personas participaron de una fiesta organizada por la intendencia de Santa Elena, en Entre Ríos, según informó la propia municipalidad en los videos subidos a su página de Facebook y en los que se puede ver a los vecinos bailando sin barbijo ni distancia social.



Ubicada sobre la orilla del río Paraná y a 141 kilómetros de la capital provincial, la inauguración de una parte de la obra de la Costanera fue la excusa para que el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, organizara la fiesta.



"Los que nacimos acá y vamos a morir acá esto nos llena de ilusión", dijo Rossi en un video difundido por la Municipalidad donde explica cómo continuarán las obras en la Costanera, mientras de fondo se escucha la música de la fiesta que contó con la actuación de varios grupos.

.



Usuarios de redes sociales mostraron su indignación por el evento y por los videos de la fiesta que fueron publicados en el Facebook oficial de la intendencia y que se viralizaron rápidamente.



Según describió el animador, a la fiesta llegaron desde distintos lugares de la provincia para sumarse a la música en vivo y el baile.



"Veo la fiesta en Santa Elena, Entre Ríos y no lo puedo creer 3.000 personas, gente muy muy grande. Total en breve nos encierran a todos, no?", escribió un usuario de Twitter.



Según consignó el medio Análisis Digital, nadie de Prefectura Naval ni de la Policía de Entre Ríos intentó que no se lleven adelante los festejos, tal como tienen ordenado desde la Justicia Federal y el Ministerio de Gobierno de la provincia.

.



Lo sucedido este fin de semana en Santa Elena no es el primer caso de este tipo en la provincia de Entre Ríos. En la noche del sábado 27 y la madrugada del domingo 28 de marzo, unas 500 personas participaron en un baile en el "Club de los Abuelos" de la localidad de Crespo.

Las polémicas imágenes de la fiesta organizada por el municipio de Santa Elena

.