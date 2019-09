Un hombre fue condenado este lunes a prisión perpetua por el femicidio de su ex novia, a quien en 2018 asesinó de 30 puñaladas en la ciudad chubutense de Trelew.

Se trata de Carlos Archie Phillips (31), quien ya había sido declarado responsable del delito de "femicidio doblemente agravado por haber dado muerte a una mujer con la que ha mantenido una relación de pareja y mediando violencia de género", en perjuicio de Evelyn Lehr (25).

Según las fuentes, este mediodía el Tribunal de Enjuiciamiento de Trelew, integrado por los jueces César Zaratiegui, Mirta Moreno y Sergio Piñeda, dio a conocer el monto de la pena que le correspondía al condenado, la cual coincidió con lo que había solicitado el fiscal general Arnaldo Maza.

En un fallo unánime, el tribunal no hizo lugar al planteo de los defensores Marcela Rowlands y Sergio Rey, quienes habían solicitado que se declare inconstitucional la prisión perpetua y rechazado la calificación legal del hecho.

"Me contó un policía qué pasó", expresó el femicida

Durante los alegatos, Maza había remarcado la "inusitada violencia y el odio" que generó en el imputado la decisión de Evelyn de terminar con el noviazgo que mantenían, hecho que nunca aceptó.

Al respecto, el fiscal enmarcó esa postura en la perspectiva de imponer que "si no sos mía no sos de los demás" y sostuvo que todo está corroborado con los informes que señalan que Philips presentaba "rasgos de celos, posesividad y cosificación".

Por su parte, el imputado dijo en el juicio: "No recuerdo cómo llegué a casa de Eve, recuerdo comer un sandwich de miga, no recuerdo nada más. Me desperté en la camilla del hospital, esposado, enyesado, me contó la Policía qué pasó".

"Entiendo el dolor, la pérdida, no entiendo lo que me llevó a hacer eso. Lamento mucho la mierda que fui en ese momento, nunca fui violento, nunca fui conflictivo", agregó ante el tribunal, tras lo cual pidió perdón a su familia y a la de la joven.

El femicidio de Evelyn (25) fue cometido el 13 de junio de 2018, en una casa situada en el barrio 119 Viviendas de Trelew, donde se encontraba sola.

Lehr y Phillips mantuvieron una relación a lo largo de dos años

Según se dio por probado en el debate, Phillips se presentó en la casa y fue recibido por la víctima, con quien había mantenido una relación de pareja pública y estable a lo largo de dos años y medio.

Ya en la madrugada del día 14 y en un horario cercano a las 4, cuando Evelyn se hallaba dentro del baño, el acusado irrumpió violentamente y comenzó a atacarla con un cuchillo de 27 centímetros que había llevado a la casa.

Cuando la joven ya estaba en el suelo aún con vida, le aplicó otras quince estocadas, por lo que en total recibió treinta heridas de arma blanca, dos de ellas que atravesaron el corazón, otras el pulmón y una el hígado, lo que provocó una hemorragia letal.

La familia de la víctima celebró el fallo a la salida del Tribunal

La mañana después del crimen, el ex novio de la víctima fue capturado en la confitería de una estación de servicio ubicada en la zona norte de la ciudad, con lesiones cortantes en distintas partes del cuerpo.