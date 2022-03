Cada vez se conocen más hechos de inseguridad en el país. Hay diferentes puntos de vista sobre qué es lo que incrementa los casos, pero también hay hechos que sensibilizan hasta a las propias víctimas. En este caso, un profesor en la provincia de Tucumán fue asaltado por unos motochorros a la salida de una escuela y luego de perseguirlos para recuperar sus pertenencias descubrió que unos de los delincuentes era un ex alumno suyo.

El hecho ocurrió el viernes pasado en la intercepción de la Av. Néstor Kirchner y Francisco de Aguirre. El docente Julio Ferreri estaba retirándose de una escuela cuando lo interceptaron dos motochorros que le intentaron robar su celular y la mochila que llevaba.

El profesor se resistió al asalto, le gatillaron dos veces y vio que uno de los ladrones era su alumno. Los asaltante llegaron a sacarle sus pertenencias, pero el los persiguió con su propia moto y otros vecinos de la zona lo ayudaron a atraparlos y así logró recuperarlas.

“Cuando me sacan la mochila veo la cara de uno de mis ex alumnos. Automáticamente lo reconocí, en su mirada y en su cara, porque lo conozco desde los 11 años. Sentía que en algún momento me iba a reconocer", destacó el educador. Y agregó: "Cuando se dio vuelta y me miró, me reconoció y me dijo ´no me haga nada profe´ y tiró el celular".

El profesor señaló que había decido perseguirlos inconscientemente porque sentía que lo reconoció y que iba a recuperar las cosas. Además, explicó que el joven asaltante no se dio cuenta de quién era él hasta que se sacó el casco que llevaba puesto y le gritó: “Fuiste mi alumno, no me hagas esto por favor”.

Ferreri fue preceptor de la escuela en donde estudió el ladrón y luego fue su profesor. En los últimos su ex alumno se contactó con para disculparse por lo sucedido. “Me mandó un mensaje contándome algunas cosas y pidiéndome perdón. El contexto donde viven nuestros jóvenes no les ofrece muchas oportunidades”, aseguró.

Por su parte, el docente sostuvo: “Hay que hacernos cargos de la sociedad con respecto a los consumos problemáticos. El estado tiene que ayudar, principalmente los medios de comunicación porque no llega un mensaje de concientización a los jóvenes. El consumo es problemático y causa a jóvenes y adultos que hagan cualquier cosa. El alcohol está naturalizado y es el primer paso para las adicciones”.

Por último, el profesor explicó que esta situación lo predispuso a trabajar para revertir el futuro de los jóvenes en la provincia: “Me quedan las ganas de seguir trabajando en esta problemática y que no se estigmatice a los jóvenes que por situaciones vulnerables llegan a esta situación. No conozco ningún programa que hable de adicciones, ni por parte de medios de comunicación, empresas privadas, y el Estado”, sentenció.