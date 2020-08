Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro, dijo que de la reunión con el gobernador bonaerense Axel Kicillof se lleva "transparencia" y que se va "conforme", aunque espera que lo que sucedió con su hijo "no vuelva a pasar" con nadie. Además, sostuvo que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, es un "bocón".

"Creo que (la reunión) ha sido productiva, necesitaba pedir respuestas acá y me llevo algunas, otras han quedado en el tintero. Le he dejado muchas preguntas al gobernador, que me va a ir respondiendo conforme el tiempo. Quiero confiar en que las cosas se van a hacer transparentes", dijo Cristina al retirarse de la sede de la gobernación junto a sus abogados.

“Está mintiendo, está diciendo cosas que no son. Le dije que era un bocón”, remarcó la madre del joven desaparecido el pasado 30 de abril en Villarino, en relación al ministro de Seguridad de la Provincia.

Consultada en torno a cuál fue la respuesta del Gobernador bonaerense frente a estas afirmaciones, la mujer admitió: “Me guardo su opinión, me importa que él tome lo que yo le estoy diciendo”.

Pedido de Cristina Castro

Desde La Plata, Castro reveló que pidió “transparencia” y aseguró que “acá hay muchas cosas que no se saben del interior”. Además, explicó que siente impotencia “de saber que no pudieron hacer nada” y que nadie le va a devolver a su hijo “con vida”.

También adelantó que se pondrá al frente de las luchas si vuelve a ocurrir un caso similar. “Esto no tendría que haber pasado y no quiero que vuelva a pasar. Si llega a pasar de nuevo me va a tener a mí al frente”, remarcó la mujer sobre la advertencia que le hizo a Kicillof.

Castro remarcó en que “nadie estaba al tanto de la desaparición de Facundo”. Y señaló: “A la gente del interior no nos escuchan, somos el último orejón del tarro”.

En este sentido, le pidió a los medios de comunicación que escuchen y difundan los pedidos de las familias que denuncian la desaparición de sus hijos. “Yo me llevo al mío no sé si porque rompí las bolas o por qué”, reflexionó, volviendo a afirmar que los huesos encontrados el 15 de agosto en un cangrejal, ubicado entre la localidad de General Daniel Cerri y Villarino Viejo, pertenecerían a Facundo.

Aunque, la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, a cargo de la causa, informó, en un comunicado emitido en las últimas horas, que “nada de lo que trascendió de las pericias es oficial”.

“El hijo que yo buscaba me lo voy a llevar en un cajón y no tendría que haber sido así”, se lamentó la mamá del joven desaparecido.

“Dijimos desde un principio que la policía está cebada, y son ellos los que nos tienen que escuchar y los que nos tienen que dar respuestas”, destacó la mujer, haciendo referencia al Gobernador y a las autoridades.

“Más allá de que el ministro Berni los pinte como unas carmelitas descalzas, los números de las personas desaparecidas y muertas por la policía este año en pandemia son otros”, agregó.

Reunión con Axel Kicillof

Sobre la conversación con Kicillof, Castro admitió que se va “conforme” y que “le cree”. “Está enterándose de muchas cosas ahora, relacionadas a cómo opera la Policía Bonaerense en Villarino. Me dijo ‘asumí hace poco y quiero hacer tanto’, le creo. Pero no quiero que me lo diga, quiero verlo hecho”, remarcó.

Según contó la mamá de Astudillo Castro, el Gobernador le pudo responder “algunas inquietudes que tenían con sus abogados, relacionadas a la causa” cuando estaba en provincia. Luego, la causa pasó a la justicia federal a pedido de los defensores de la familia del joven.

“Me llevo el compromiso, si una persona da la palabra no quiero volver a escuchar que me diga ‘estamos haciendo’, las cosas hay que verlas hechas”, volvió a destacar la mujer.

Finalmente, Castro apuntó contra el Intendente de Villarino y recordó: “Nos trató de narcotraficantes, dijo ‘investiguen la línea narco’. Es una basura de persona”. Frente a estas acusaciones, pidió “que haga las denuncias correspondientes y presente las pruebas que tiene”, de lo contrario, exclamó: “Que presente la renuncia porque como intendente no sirve”.