Laura Sirera fue encontrada sin vida en la casa que compartía con su marido, Matías Bernal, y sus dos hijos de 6 y 8 años. Estaba tirada en el piso boca abajo con varios impactos en la cabeza, que le provocaron hundimiento de cráneo. Primero se pensó que había sido asesinada a tiros por Bernal, pero el viernes se develó algo peor: fue asesinada a martillazos.

El femicidio ocurrió en la casa en la que vivían juntos que está en el barrio La Terraza, a la altura del kilómetro 52 de la Ruta 8, en Pilar. El matrimonio tenía dos hijos de 6 y 8 años de edad que no se encontraban en el domicilio al momento del hecho.

El hecho se produjo en la vivienda que habitaban ambos, en el barrio La Terraza, a la altura del kilómetro 52 de la Ruta 8. El agresor fue encontrado inconsciente con un corte en el cuello por el que fue intervenido quirúrgicamente en la clínica local. Él mismo se provocó la herida para quitarse la vida.

Hoy en el Barrio La Loma de Del Viso, celebramos la niñez, junto a un hermoso grupo de jóvenes que dejan todo por su Barrio. #FrenteDeTodos @FedericoAchaval pic.twitter.com/Nar9BRJvqQ — Maria Laura Sirera (@lauritasirera) August 24, 2019

“Soy María Laura Sirera, nací y viví siempre en Pilar. Estoy casada con Matías y tengo dos hijos“, con estas palabras se presentaba la mujer en su perfil de Facebook, donde regularmente posteaba imágenes de sus actividades de campaña. Laura ocupó el noveno lugar en la lista del intendente Federico Achával, pero los votos no le alcanzaron para llegar al Concejo Deliberante.

"Dolor por el femicidio de Laura Sirera. Irreparable pérdida de una compañera y militante de gran vocación social. A sus familiares y amigos, toda la fuerza", expresó el intendente Achával.

Junto a @FedericoAchaval @LaurentPilar @Lulyfil @sfrodriguez1 acompañamos a los trabajadores del Caucho de Pilar, en su Primer Campeonato de Fútbol. Felicitaciones #SOCAYA (Sindicato de Obreros del Caucho Argentino) por la excelente organización! pic.twitter.com/b76dNjl0Ud — Maria Laura Sirera (@lauritasirera) September 28, 2019

Se desempeñaba en el área de Defensoría del Consumidor municipal y antes había estado en Relaciones con la Comunidad junto a las Instituciones Barriales. El femicida también era militante del peronismo que años atrás trabajaba en el Consejo Escolar de Pilar.

“Hace 11 años que me recibí como abogada, y 10 que estoy matriculada y ejerzo la profesión de forma independiente. Tengo mi estudio jurídico en el centro de Pilar, la materia a la que me dedico más habitualmente es el derecho de familia, si bien me manejo en todo lo que es Derecho Civil”, había apuntado en las redes sociales.

Laura Sirera en una actividad de campaña (Foto: Twitter)

“Desde que tengo uso de memoria me dolió la injusticia social y me sentía bien colaborando de algún modo con quien lo necesitaba”, indicó y manifestó: “Sueño con un Pilar donde su Intendente sea una persona comprometida con su Pueblo, que conozca sus calles, y que sepa rodearse de personas capaces de gestionar por el bien común. Quiero un Pilar, que esté a la altura de las circunstancias, de su crecimiento poblacional y su evolución”.